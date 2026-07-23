Nicolás Otamendi se despidió de la Selección argentina con una emotiva carta: "El mayor honor de mi vida"

REDACCIÓN ELONCE
Nicolás Otamendi confirmó el final de su ciclo en la Selección argentina tras disputar la final del Mundial 2026. En una carta publicada en sus redes sociales, agradeció el apoyo de los hinchas, recordó su recorrido y dejó un mensaje para las nuevas generaciones.
La despedida de Nicolás Otamendi de la Selección argentina quedó oficializada este jueves a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. El experimentado defensor puso fin a una trayectoria de más de 15 años con la camiseta albiceleste luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, encuentro que marcó el cierre de una de las carreras más exitosas de un futbolista argentino con la selección mayor.
Con una carta cargada de emoción, el zaguero recordó el sueño que lo acompañó desde la infancia, agradeció el respaldo permanente del pueblo argentino y aseguró que deja el seleccionado con la tranquilidad de haber entregado todo dentro de la cancha.
"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó el mensaje que rápidamente generó miles de reacciones entre hinchas, compañeros y figuras del fútbol.
El cierre de una etapa histórica
Otamendi remarcó que el destino quiso que su último encuentro con la camiseta argentina fuera nada menos que una final del mundo. Si bien lamentó no haber podido despedirse con un nuevo título, destacó el compromiso del plantel durante todo el certamen.
"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", expresó.
El defensor también repasó el significado que tuvo para él representar al país durante tantos años.
"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió.
El agradecimiento al pueblo argentino
Uno de los pasajes más emotivos de la carta estuvo dedicado a los hinchas, a quienes reconoció por el acompañamiento permanente en los momentos de gloria y también en las derrotas.
"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles", manifestó.
En ese sentido, agregó una de las frases más destacadas de su despedida: "Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño".
El defensor tampoco olvidó a su familia, a la que definió como el sostén fundamental durante toda su carrera profesional.
"Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos", señaló.
Un mensaje para el futuro de la Selección
Antes de cerrar la carta, Otamendi dejó un mensaje dirigido a los futbolistas que continuarán representando a la Argentina en los próximos desafíos internacionales.
"A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor".
Además, alentó a las nuevas generaciones a no dejarse vencer por la derrota sufrida en la final del Mundial.
"Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", afirmó.
Finalmente, el defensor cerró una de las etapas más importantes de su vida deportiva con un mensaje que resume el vínculo que construyó con la camiseta albiceleste.
"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección".