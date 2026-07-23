Asumieron las autoridades de la vecinal Carlos Pellegrini

La Comisión Vecinal Carlos Pellegrini inició este jueves una nueva etapa institucional con la asunción de sus autoridades, encabezadas por Virginia María Gómez como presidenta y Julio Alberto Signes como vicepresidente.

El acto oficial se desarrolló hoy en la sede del Club de Leones Centro y contó con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, además de vecinos y representantes de la comunidad.

La renovación de la conducción marca el regreso formal de la entidad, que permanecía disuelta desde 2017, y se enmarca en el proceso de reorganización de distintas comisiones vecinales de la capital entrerriana.

Una vecinal abierta para escuchar las necesidades del barrio

En diálogo con Elonce, Gómez destacó el objetivo central de la nueva gestión. "Hoy asumimos la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini con el objetivo de integrar a los vecinos en el proyecto de mejorar nuestras condiciones", expresó al finalizar el acto.

Consultada sobre las prioridades a trabajar, Gómez remarcó que la participación ciudadana encabeza la lista: "Queremos conocernos con los vecinos, que entiendan que estamos cerca, que los problemas que les afectan a ellos nos afectan a todos y que vamos a intentar resolverlos".

Asimismo, recordó que "las vecinales pueden tratar lo que pasa de la puerta de tu casa para fuera, ya sea para el arreglo de veredas, calles, luminarias y limpieza" y planteó que pretenden participar activamente cuando se organicen actividades en el barrio.

"Consideramos qué piensa el vecino acerca de ese evento y qué se necesita para llevarlo a cabo", manifestó, al referirse a las convocatorias impulsadas por el municipio u otras instituciones.

Las prioridades de la nueva gestión

En este sentido, la presidenta señaló que buscarán fortalecer el vínculo entre los vecinos y generar espacios de diálogo permanentes. "Queremos invitar a los vecinos a que se acerquen. Vamos a funcionar acá en el Club de Leones y están todos invitados desde hoy en adelante", indicó.

La renovación de la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini se suma al proceso de normalización de otras vecinales de Paraná. En los últimos días también se realizaron elecciones en la vecinal Paisaje del Sudoeste, en la zona del barrio Anacleto Medina, donde participaron más de 300 vecinos.

La creciente concurrencia a estos procesos demuestra un interés renovado de la comunidad por involucrarse en el cuidado de los barrios y por trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a las problemáticas cotidianas.