Fuerte choque entre dos camionetas en Chajarí: una bebé de un año fue hospitalizada

Una colisión entre dos camionetas en Chajarí ocurrió este jueves, minutos antes de las 19, en la intersección de avenida Belgrano y calle 28 de Mayo. Como consecuencia del fuerte impacto, una bebé de un año sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladada junto a los demás ocupantes de los vehículos al Hospital Santa Rosa.

De acuerdo con la información policial, por avenida Belgrano, en sentido este-oeste, circulaba una camioneta Ford Ecosport de color gris oscuro, conducida por una mujer de 63 años. En tanto, por calle 28 de Mayo, de sur a norte, transitaba una Toyota Hilux roja al mando de un hombre de 36 años, domiciliado en Colonia Buena Vista, quien viajaba acompañado por su pareja y una niña de un año, informó ChajaríalDía.

Una camioneta terminó volcada

Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron en la esquina. A raíz del impacto, la Toyota Hilux quedó sobre la banquina, mientras que la Ford Ecosport terminó volcada, con las ruedas hacia arriba.

La menor de un año que viajaba en la Hilux sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Los demás ocupantes de ambos vehículos también fueron derivados al centro de salud para ser examinados y determinar la gravedad de las lesiones sufridas, publicó TalCualChajarí.

Investigan las causas del choque

Personal policial trabajó en el lugar del siniestro para realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud de las personas involucradas, aunque todos fueron trasladados al Hospital Santa Rosa para su evaluación.