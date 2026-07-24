La creciente del río Uruguay ya cubre las playas de Concordia y amenaza la Costanera Baja

La creciente del río Uruguay volvió a ganar terreno en Concordia y dejó una de las imágenes más impactantes de los últimos meses: las playas de la Costanera quedaron completamente bajo agua y el avance del caudal ya amenaza con superar la calle de ripio de la Costanera Baja. El escenario refleja el sostenido incremento del caudal evacuado desde la represa de Salto Grande y las proyecciones oficiales indican que el nivel continuará aumentando durante los próximos días.

Durante la mañana de este viernes, el agua avanzó hasta ubicarse a escasos centímetros de la calzada, mientras que los espigones situados entre el puerto y el lavadero de jaulas quedaron totalmente sumergidos, publicó Diario Río Uruguay.

El río Uruguay sigue creciendo en Concordia (fuente Diario Río Uruguay)

El panorama coincide con el último informe emitido por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, que prevé una tendencia ascendente para el río Uruguay en el tramo inferior de la cuenca.

Salto Grande anticipa nuevos ascensos

De acuerdo con el parte hidrológico, durante las últimas 24 horas el aporte al embalse alcanzó los 8.650 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de este viernes se ubicó en 9.855 metros cúbicos por segundo.

Además, la CTM informó que hasta las 15 el caudal medio diario evacuado oscilaría entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos por segundo, una situación que continuará influyendo sobre los niveles del río aguas abajo.

El río Uruguay sigue creciendo en Concordia (fuente Diario Río Uruguay)

Para el puerto de Concordia, el organismo pronosticó una altura máxima de 9 metros y una mínima de 7,80 metros, al tiempo que advirtió expresamente que "el nivel del río presentará tendencia ascendente los próximos días".

En tanto, el embalse de Salto Grande tenderá a estabilizarse en torno a los 34 metros sobre el nivel del mar.

La onda de crecida avanza desde el norte

La situación que atraviesa Concordia responde al desplazamiento natural de la onda de crecida del río Uruguay.

Semanas atrás, las mayores complicaciones se registraron en localidades correntinas como Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres y Monte Caseros, donde el río alcanzó niveles elevados y obligó a desplegar distintos operativos preventivos.

Ahora, mientras esas ciudades comienzan a mostrar una estabilización e incluso un lento descenso del nivel del agua, el importante volumen acumulado continúa desplazándose hacia el sur y comienza a impactar con mayor intensidad en Concordia y en la ciudad uruguaya de Salto.

El INA prevé que el río seguirá creciendo

El Instituto Nacional del Agua (INA) también ratificó que la tendencia continuará siendo ascendente durante los próximos días.

En su Reporte Hidrometeorológico Diario de la Cuenca del Plata, el organismo indicó que la afluencia hacia Salto Grande presenta un leve repunte y se mantiene dentro de un rango de aguas medias altas, impulsada por el aporte lateral sostenido de los afluentes.

Asimismo, señaló que la erogación del embalse continúa en aumento, con el vertedero abierto, y que esa situación se mantendría al menos hasta el 25 de julio.

Posteriormente, el informe advierte que es probable un marcado ascenso dentro del rango de aguas medias altas, producto de la evolución hidrológica registrada en el tramo medio del río Uruguay.

Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, bajo seguimiento

El INA remarcó que las estaciones hidrométricas del tramo inferior muestran un incremento sostenido de los niveles.

En Concordia ya se observa un repunte dentro del rango de aguas medias altas, mientras que en Concepción del Uruguay y en la desembocadura del río Gualeguaychú también se verifican ascensos asociados al aumento de la erogación desde Salto Grande.

El organismo proyectó que durante los próximos siete días el río continuará creciendo, con la posibilidad de registrar picos cercanos al nivel de aguas altas.

Frente a este escenario, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución del río, mientras la creciente ya comienza a modificar el paisaje de la Costanera de Concordia y anticipa nuevas afectaciones si las previsiones hidrológicas finalmente se cumplen.