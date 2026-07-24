Reunión de gabinete conjunta: Paraná y Santa Fe avanzan en acciones para fortalecer la región

El encuentro de trabajo de los equipos de las municipalidades de Paraná y Santa Fe permitió continuar con las estrategias coordinadas en materia de turismo, cultura, transporte y deporte, entre otros temas. El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó el vínculo entre ambas gestiones.
Desde el inicio de las gestiones de la intendenta Rosario Romero en Paraná y Juan Pablo Poletti en Santa Fe, las ciudades capitales trabajan en una agenda común para el desarrollo de la región en distintos aspectos. La implementación del programa turístico “Dos ciudades, un destino” para las vacaciones de invierno es un ejemplo de ese trabajo.
Este jueves por la mañana los equipos de ambos gabinetes mantuvieron una reunión en la ciudad de Santa Fe. En este marco, Halle destacó que “trabajar con otros gobiernos locales, y más aún cuando hablamos de dos capitales de provincia tan cercanas geográficamente y con la potencialidad de ser un mismo polo, nos ayuda a compartir experiencias de gestión, aprendizajes y políticas en conjunto para implementarlas”.
En este sentido, el funcionario valoró: “Los intendentes han sido muy generosos porque nos dejan trabajar con libertad y con la visión política de poder cooperar sin mezquindades para lo mejor de cada una de las dos ciudades”.
Por último, Halle evaluó como “muy valiosa” la modalidad de reunión de gabinete entre ambos equipos de trabajo: “Es algo que tenemos que sostener y que esperamos que otras gestiones lo sostengan. La política es mucho más que una bandera partidaria: es trabajar por el bien común y por las personas que viven en Paraná y Santa Fe, y en eso tenemos una mirada común”.
El coordinador de Gabinete de Santa Fe, Víctor Gustavo Hadad, remarcó el diálogo institucional junto a Paraná y los objetivos que implican algunas de las acciones acordadas: “La idea es siempre ayudar a los vecinos de ambas ciudades y también a los vecinos del Gran Paraná y del Gran Santa Fe. Queremos seguir sumando para que la gran región siga consolidándose como uno de los lugares centrales, por ejemplo, en materia de reuniones y de eventos”.
Para finalizar, mencionó como hito para la región el desarrollo de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026 que se realizarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela. “Van a marcar un hito fundacional en materia deportiva en toda la zona. Las ciudades se están transformando en base a los Juegos Sudamericanos y una de las formas de unir a los vecinos es a través del deporte”, concluyó.