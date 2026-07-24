Recuperaron un espacio público en Villa Hermosa

La intendenta Rosario Romero junto al viceintendenta David Cáceres recorrieron el espacio ubicado en calle Dean Funes y Beiró. El trabajo fue posible por el esfuerzo conjunto con la comisión vecinal del barrio Villa Hermosa, que además tuvo la reasunción de sus autoridades durante la misma jornada.
La plaza está ubicada en calle Dean Funes, entre Beiró y Roque Sáenz Peña, y cuenta con un circuito de caminata, cancha de tejo, zona de mates, santuario y postas saludables con equipamiento para hacer ejercicio. Romero destacó la identidad participativa del barrio que "tiene mucha historia en la ciudad".
En ese marco, destacó el trabajo del grupo de vecinos que “son muy activos y siempre tienen ganas de hacer cosas” para la zona. “Ellos mismos plantearon que el lugar estaba desaprovechado”, explicó la intendenta de Paraná, por lo que querían “hacer algo para que las personas mayores hagan ejercicio”, contó.
Por su parte, el viceintendente David Cáceres remarcó que se trataba de un espacio "abandonado, en desuso, con peligros de inseguridad, y gracias a la decisión municipal y al trabajo en comunidad con los vecinos se ha puesto en valor”.
El presidente de la vecinal, Rubén Almirón, subrayó la importancia del trabajo compartido: “Esto fue un proyecto que tenía ya un tiempo, cuando la intendenta nos visitó, y ahora se logró y se concretó”, agregó Almirón, quien fue reelecto en el cargo.
La intervención no solo cambió la fisonomía del predio, sino también la dinámica de seguridad del sector.
Hugo Albricio, que vive en el barrio desde 1985, explicó: “Durante todos los años las distintas comisiones vecinales que fueron formándose y han puesto un granito de arena, todos hicieron algo para lograr esto”, agregó.