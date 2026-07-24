Paraná celebra el aniversario de los programas culturales Todas las Manos y Todas las Voces

La muestra puede visitarse en el Museo de la Ciudad (Buenos Aires 226), donde se condensan cuarenta años de muralismo y treinta años de canciones y voces que, brazo a brazo con los vecinos, ayudaron a pintar y cantar la historia de Paraná y la región.
El Museo de la Ciudad presentó una muestra que repasa las décadas de trabajo artístico en los distintos barrios de la capital entrerriana. Se trata de fotografías y obras de arte de los programas municipales “Todas las Voces” y “Todas las Manos”, que celebran 30 y 40 años de trayectoria, respectivamente, construyendo valor en el arte e identidad paranaense.
“Construir con la gente, en comunidad y a brazo tendido, tiene como factor principal la solidaridad y a través de la cultura”, sostuvo el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, como “el motor fundamental” de los programas y de la muestra.
La apertura de esta sala busca poner en valor y dar a conocer los programas, que ya recorrieron “todas las paredes de Paraná y las calles de la ciudad con sus voces”, explicó el funcionario.
Cuatro décadas entre pinceles y muros
El programa "Todas las Manos" cumple 40 años dejando una impronta visual en muchos rincones de Paraná. Su director, Sergio Damonte, explicó que los murales buscan “trascender y dejar una herencia cultural, con una huella que va más allá de la pared y queda heredada en la retina de la gente”.
Damonte resaltó además el "feedback" que se genera con los vecinos gracias al programa, que permite un intercambio con la comunidad “que retroalimenta al artista y deja un gran anecdotario” en el equipo.
El canto como servicio a la comunidad
Por su parte, el programa "Todas las Voces" llega a sus 30 años con el Coro de la Ciudad y el taller de canto comunitario como estandartes. Eliseo Almada, director del espacio, recordó que el coro logró “insertarse notablemente en la ciudadanía, trascendiendo en el tiempo” mediante una labor “educativa, comunicativa y cultural”.
“El coro ha recorrido innumerables barrios invitando a la gente a cantar”, comentó Almada, quien destacó el reconocimiento y el afecto de los paranaenses: “Me llevo el cariño de la gente. Estos programas están, justamente, al servicio de la comunidad”, completó.