El Gobierno analiza comprar submarinos para recuperar la capacidad de la Armada

Tras la adquisición de los aviones F-16, la gestión de Javier Milei evalúa incorporar tres submarinos. Brasil aparece como un posible socio para facilitar el financiamiento y la construcción.
La recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas continúa entre las prioridades del Gobierno nacional. En ese marco, el Ministerio de Defensa analiza distintas alternativas para que la Armada Argentina vuelva a contar con submarinos, una capacidad que perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017.
Mientras avanza la incorporación de una nueva tanda de aviones F-16, la administración de Javier Milei estudia un programa para adquirir tres submarinos de ataque. Sin embargo, el principal obstáculo continúa siendo el financiamiento de una operación cuyo costo rondaría los 2.310 millones de dólares.
Cada unidad nueva tiene un valor estimado de unos 700 millones de dólares, cifra a la que deben sumarse los costos de armamento, repuestos, entrenamiento de las tripulaciones y apoyo logístico.
Francia y Brasil impulsan la propuesta más avanzada
La alternativa que aparece con mayor grado de avance corresponde al astillero estatal francés Naval Group, fabricante de los submarinos Scorpène, equipados con baterías de ion-litio y diseñados para permanecer sumergidos durante largos períodos.
Aunque Defensa firmó una carta de intención con la empresa francesa en noviembre de 2024, el contrato definitivo permanece pendiente debido a las condiciones financieras exigidas por París, que propone plazos de pago de entre seis y siete años.
Ante esa dificultad, comenzó a tomar fuerza una propuesta que incorpora a Brasil como socio estratégico de la operación.
El país vecino produce submarinos Scorpène en el Complejo Naval e Industrial de Itaguaí, en Río de Janeiro, mediante transferencia de tecnología francesa. La iniciativa contempla que las futuras unidades argentinas sean ensambladas en esos astilleros, lo que permitiría mantener la actividad industrial brasileña y facilitar mecanismos regionales de financiamiento.
También se evalúan opciones de Alemania e Italia
En paralelo, el grupo alemán ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ofrece el modelo HDW Tipo 209NG, una plataforma ya conocida por la Armada Argentina. No obstante, la elevada demanda de la OTAN mantiene ocupados los astilleros alemanes, lo que retrasaría las entregas hasta la próxima década.
Los tiempos de construcción también representan un desafío. Desde la firma de un contrato hasta la entrega de las embarcaciones suelen transcurrir entre cinco y ocho años, por lo que el primer submarino podría incorporarse recién entre 2032 y 2036, si prospera el acuerdo entre Francia y Brasil.
Otra alternativa en análisis es la compra de submarinos usados a Italia. La Marina italiana comenzará a reemplazar parte de su flota con nuevas unidades alemanas U212A, lo que dejaría disponibles submarinos de la clase Sauro, considerados aptos para operaciones oceánicas y de menor complejidad logística.
Según indica Iprofesional, esta opción permitiría recuperar capacidades en un plazo más corto mientras el Gobierno define una estrategia de reequipamiento de largo plazo para la Armada Argentina.