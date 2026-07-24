Un banco de niebla cubrió parte de Paraná y redujo la visibilidad a 200 metros

Un manto de niebla marcó el comienzo de la jornada en la zona este de Paraná con una importante reducción de la visibilidad debido a que el Servicio Meteorológico Nacional reportó un alcance de apenas 200 metros pasadas las 8 de la mañana de este viernes. El fenómeno se intensificó con el correr de las horas en inmediaciones de avenidas Almafuerte y Circunvalación, hasta donde llegó el móvil de Elonce para dar cuenta del fenómeno meteorológico.

Durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 6, la niebla prácticamente no era perceptible. Sin embargo, con la llegada de la luz del día el fenómeno se hizo cada vez más evidente y comenzó a cubrir la zona este de la capital entrerriana.

Desde el sector de Almafuerte y Circunvalación pudo observarse cómo los vehículos desaparecían gradualmente entre un manto blanco que, por momentos, se volvía más espeso y luego disminuía su intensidad por efecto del viento.

Un fenómeno localizado en algunos sectores de la ciudad

Si bien la reducción de la visibilidad fue importante en la zona este de Paraná, el fenómeno no se presentó con la misma intensidad en toda la ciudad.

Mientras en el sector de Almafuerte y Circunvalación la niebla dificultaba la visión a distancia, sobre la zona del río Paraná el panorama era diferente e incluso se alcanzaban a observar reflejos del sol sobre el agua.

Esa diferencia llamó la atención durante la cobertura, ya que las cámaras ubicadas hacia el río mostraban condiciones considerablemente mejores que las registradas en los accesos del este de la ciudad.

¿Qué son la niebla y la neblina?

Según el SMN, los tres términos se refieren a un conjunto de gotitas de agua suspendidas en el aire que dificultan la visión. Se les puede considerar nubes a nivel del suelo. La diferencia principal radica en la densidad de estas gotitas y, por lo tanto, en la distancia a la que se puede ver con claridad.

-Niebla: Se considera niebla cuando la visibilidad es menor a 1 kilómetro.

-Neblina: Se habla de neblina cuando la visibilidad es mayor a 1 kilómetro, pero inferior a 10 kilómetros.

Cómo se forman estos fenómenos

Estos fenómenos ocurren cuando el aire cerca del suelo se satura, es decir, alcanza la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener. Esto puede suceder por dos razones principales:

-El aire se enfría lo suficiente, disminuyendo su capacidad de almacenar vapor de agua. Esto puede ocurrir durante la noche, cuando la temperatura baja, o cuando una corriente de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie fría.

-El aire se humedece hasta saturarse. Esto es común cuando llueve y el agua precipitada está más caliente que el entorno, lo que provoca su evaporación y aumenta la humedad del aire.