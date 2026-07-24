Fuego y evacuaciones masivas en Madrid: más de 10.000 personas dejaron sus hogares

El Gobierno de España declaró durante la noche del jueves la emergencia nacional por los incendios forestales que avanzan sin control en la región de Madrid y la provincia de Ávila. La sucesión de focos ya obligó a evacuar a más de 10.000 personas en distintos puntos próximos a la capital.

La medida fue adoptada ante la simultaneidad de los incendios, las condiciones meteorológicas adversas y la necesidad de movilizar un mayor volumen de recursos. El escenario complicó las tareas de extinción y los operativos destinados a proteger a las poblaciones amenazadas.

La decisión se conoció después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitara formalmente elevar el nivel de emergencia. La dirigente advirtió que algunos focos habían superado la capacidad disponible para combatirlos y pidió refuerzos nacionales e internacionales.

La Unidad Militar asumió el operativo

La declaración dejó la coordinación de la respuesta en manos de la Unidad Militar de Emergencias, que ya colaboraba con los equipos desplegados en las zonas afectadas. A partir de la nueva disposición, el cuerpo especializado asumirá el mando de las operaciones.

Incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del km 57 de la M-501. 16 medios aéreos y terrestres de #BomberosCM, #BrigadasForestalesCM y #AgentesForestalesCM trabajan en la extinción. Confinada por precaución la residencia de mayores López Rumayor. Enviado… pic.twitter.com/HxpzhU7rlY — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

“En Madrid tenemos miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción”, expresó Ayuso al fundamentar su pedido. También anticipó condiciones climáticas muy desfavorables durante este viernes, con riesgo de que las llamas continúen expandiéndose.

En España, la prevención y el combate de los incendios forestales corresponden inicialmente a cada gobierno regional. Cuando la magnitud de una emergencia supera los medios locales, las administraciones pueden solicitar apoyo al Ejecutivo nacional y la intervención de unidades especializadas.

📹Columnas de humo y fuego tras incendio forestal en Pelayos de la Presa Madrid pic.twitter.com/VBcLiOQziL — SANA en Español (@Agencia_Sana) July 24, 2026

Temperaturas extremas y miles de hectáreas quemadas

Los incendios se producen mientras España atraviesa una tercera ola de calor, con registros que superan los 40 grados en diferentes zonas. Las altas temperaturas, la baja humedad y la vegetación seca favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan el trabajo de los brigadistas.

Uno de los focos de mayor magnitud se encuentra en la provincia de Guadalajara, aproximadamente 100 kilómetros al norte de la capital española. El incendio ya consumió unas 32.000 hectáreas desde el jueves anterior y permanece bajo vigilancia por su extensión.

Desde comienzos de 2026, cerca de 125.000 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en España. El presidente Pedro Sánchez aseguró que se desplegaron recursos en Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos del país, mientras pidió a la población extremar las precauciones y respetar las indicaciones oficiales.