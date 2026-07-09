Video: Un devastador incendio dejó al menos 28 muertos en una fábrica de calzado en China

Un incendio de grandes proporciones destruyó este jueves una fábrica de calzado en la ciudad china de Jinjian, dejando un saldo de al menos 28 personas fallecidas y varios heridos. Al momento del siniestro, en el establecimiento se encontraban 237 trabajadores y dos visitantes, de los cuales 213 fueron rescatados con vida por los equipos de emergencia.

El fuego comenzó cerca del mediodía en las instalaciones de Fujian Huiteng Shoes, una empresa dedicada a la fabricación de calzado y artículos de cuero que operaba desde 2015. Las llamas se propagaron rápidamente por varios pisos del edificio y una densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, reconocida como uno de los principales polos de producción de calzado de China.

Las autoridades informaron que dos de las víctimas fallecieron luego de ser trasladadas a un hospital, mientras que decenas de personas recibieron asistencia médica por quemaduras e inhalación de humo.

Intenso operativo de rescate

El Departamento de Bomberos de Jinjian desplegó a más de 180 efectivos, con el apoyo de la policía y de los servicios de tránsito, que implementaron cortes de calles para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia.

🇨🇳 🔥 incendio mortal en fábrica de zapatos china. un voraz incendio arrasó la planta de huiteng shoes en jinjiang provincia de fujian dejando al menos 28 muertos y personas atrapadas en el techo mientras las llamas consumían materiales inflamables. el fuego estalló cerca del… pic.twitter.com/UyBypN2fuA — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 9, 2026

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando un grupo de trabajadores quedó atrapado en la terraza del edificio, rodeado por las llamas y el humo. Mientras aguardaban el rescate, algunos empleados se quitaron parte de la ropa para soportar las altas temperaturas.

Desde el exterior, los bomberos utilizaron mangueras para arrojarles agua con el objetivo de aliviar el intenso calor y facilitar su respiración en medio del ambiente cargado de humo.

Investigación y detenciones

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó "realizar todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo las operaciones de búsqueda y rescate de las víctimas".

Una vez extinguido el incendio, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del fuego, que por el momento permanece bajo análisis. El mandatario también exigió "identificar la causa del accidente y exigir responsabilidades estrictas a los culpables".

Como parte de las primeras medidas judiciales, el propietario de la fábrica y otros altos directivos de Fujian Huiteng Shoes fueron detenidos de manera preventiva. Además, la Justicia dispuso el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de la empresa mientras avanza la investigación para establecer las responsabilidades por el siniestro.