El FMI respaldó el plan financiero y avaló la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó un fuerte respaldo a las últimas medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El organismo elogió la publicación del programa financiero del Tesoro y manifestó su apoyo al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al considerar que contribuirá a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a consolidar la baja de la inflación.

Las definiciones fueron realizadas por Julie Kozack, vocera del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington, donde también confirmó que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio para reunirse con el Presidente, el equipo económico y otros actores relevantes.

El Fondo destacó la previsibilidad del programa financiero

Kozack celebró la decisión del Gobierno de difundir su estrategia de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda del Tesoro durante 2026 y 2027.

"Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado", afirmó.

La portavoz sostuvo que el anuncio fue bien recibido por los inversores y remarcó que la reducción de los diferenciales de riesgo de la deuda soberana reflejó esa reacción positiva.

Además, señaló que el programa financiero fortalece las posibilidades de que la Argentina recupere de manera sostenida el acceso al financiamiento internacional.

"Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina", indicó.

Respaldo a la reforma del Banco Central

El organismo también manifestó su apoyo al proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno nacional.

Según Kozack, la iniciativa permitirá fortalecer la independencia de la autoridad monetaria. "Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria", sostuvo.

Asimismo, explicó que los cambios previstos contribuirán a delimitar con mayor claridad las funciones del organismo. "Aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a la dominancia fiscal", expresó.

La vocera explicó que uno de los objetivos centrales consiste en evitar que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, una práctica que, según el FMI, generó desequilibrios macroeconómicos durante décadas. "Todos estos esfuerzos tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación, que es una prioridad clave", agregó.

El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina

Kozack recordó además que el FMI publicó esta semana la actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO).

En ese documento, el organismo mantuvo prácticamente sin cambios sus estimaciones para la economía argentina.

Las proyecciones prevén:

-Un crecimiento del 3,5% durante 2026.

-Una expansión del 4% para 2027.

-Una desaceleración gradual de la inflación durante los próximos años.

Kristalina Georgieva llegará al país a fin de mes

La portavoz confirmó además que Kristalina Georgieva visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio, luego de aceptar una invitación realizada por el presidente Milei.

Durante su estadía mantendrá reuniones con el mandatario, integrantes del equipo económico y otros referentes políticos y del sector privado.

"La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país", afirmó Kozack.

La directora gerente también viajará posteriormente a Uruguay para mantener encuentros con autoridades y representantes del sector privado.

Un vínculo cada vez más estrecho

La visita de Georgieva se producirá en un contexto de creciente sintonía entre el Gobierno argentino y el FMI.

En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció oficialmente el viaje de la titular del organismo y destacó el trabajo conjunto que ambas partes vienen desarrollando.

El respaldo del Fondo también coincidió con otros indicadores económicos favorables, entre ellos la presentación del programa financiero del Tesoro, la baja del riesgo país y la desaceleración de la inflación registrada en la Ciudad de Buenos Aires, que volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual.