Calendario oficial de ANSES: cuándo se cobra la AUH de julio con aumento

ANSES comenzará el pago de la AUH desde este miércoles 8 de julio con un aumento del 2,15%, una actualización que impactará en el monto que recibirán los beneficiarios este mes.
ANSES pone en marcha durante julio el cronograma de pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo), uno de los beneficios más relevantes que perciben miles de familias en todo el país. Los depósitos comenzaron este miércoles 8 de julio y se efectuarán de manera escalonada, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Durante este mes, la AUH recibirá un incremento del 2,15%, porcentaje que también alcanzará al resto de las asignaciones familiares y prestaciones administradas por ANSES. Tras la actualización, el valor bruto de la prestación ascenderá a $148.049 por cada hijo.
Los montos finales que se acreditarán durante julio.
De todos modos, ANSES mantiene la modalidad habitual de pago y deposita mensualmente el 80% del beneficio. En consecuencia, las familias alcanzadas por la AUH cobrarán en julio $118.439,20 por hijo, mientras que el 20% restante, equivalente a $29.609,80, permanecerá retenido hasta que se presente la Libreta AUH, requisito necesario para acceder a ese saldo acumulado.
Cuándo arranca el pago de Anses para AUH
El cronograma de pagos de la AUH comenzará el miércoles 8 de julio. En esa primera jornada recibirán el depósito los titulares cuyos DNI finalicen en 0 y 1. Luego, las acreditaciones se retomarán el lunes 13 de julio, ya que el feriado por el Día de la Independencia, el 9 de julio, provocará una pausa en el calendario de ANSES.
El esquema de pagos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Tras el incremento del 2,15% aplicado este mes, el valor bruto de la AUH se ubicará en $148.049 por hijo. Como sucede habitualmente, ANSES abonará el 80%, es decir $118.439,20, mientras que el 20% restante, equivalente a $29.609,80, quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.
Para quienes perciben la AUH por hijo con discapacidad, el monto total ascenderá a $482.062. De esa suma, ANSES depositará $385.649,60 de manera mensual y retendrá $96.412,40, que podrá cobrarse una vez cumplido el trámite correspondiente.
Las beneficiarias de la AUH pueden consultar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa misma información también está disponible en el sitio oficial del organismo.
Si bien ANSES asigna una fecha específica para cada terminación de DNI, el dinero puede utilizarse una vez que la acreditación se refleje en la cuenta bancaria. Por ese motivo, el organismo aconseja verificar previamente el depósito antes de concurrir al banco o al punto de pago.