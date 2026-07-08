La UCA advirtió que crecieron el desempleo y la informalidad en los últimos dos años

El desempleo y la informalidad, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, profundizaron el deterioro del mercado laboral. El estudio advirtió que aumentó la precarización del empleo y puso en duda que la reforma laboral alcance para revertir esa tendencia.
El desempleo y la informalidad se profundizaron en los últimos dos años, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advirtió sobre el deterioro de la calidad del empleo y el avance de la precarización laboral en el país.
El estudio analizó la evolución del mercado de trabajo urbano entre 2010 y 2025 y concluyó que las transformaciones recientes ampliaron las brechas laborales.
La investigación sostuvo que los trabajadores con empleo registrado y cobertura de convenios colectivos continúan siendo quienes acceden a los mejores ingresos, mientras que crecieron las ocupaciones con menores niveles de protección y productividad.
El documento también planteó dudas respecto de que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei pueda constituir una solución estructural al problema del empleo de calidad.
Un cambio en la estructura del empleo
El informe, titulado "Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)", indicó que durante los últimos 15 años ganaron protagonismo sectores vinculados a los recursos naturales, las finanzas y los servicios empresariales, actividades con menor intensidad en la generación de puestos laborales.
Desde el ODSA señalaron que "los sectores más dinámicos de la economía no tradujeron su crecimiento en puestos de trabajo suficientes para mejorar las oportunidades de acceso a empleos más productivos y bien remunerados". Además, sostuvieron que "la principal transformación ocupacional de los últimos años fue la recomposición del empleo hacia los sectores de baja productividad sin alzas en el desempleo".
El estudio también remarcó que, entre 2010 y 2025, aumentó 4,5 puntos porcentuales la proporción de trabajadores registrados que se desempeñan por fuera de los convenios colectivos, una situación que, según los investigadores, refleja un deterioro en las condiciones laborales.
La precarización amplía las brechas
El documento reafirmó que las mayores posibilidades de acceder a ingresos elevados continúan asociadas a empleos de alta productividad con protección laboral.
En ese sentido, Ramiro Robles, uno de los responsables del informe, afirmó que "se están agravando las brechas laborales por la precarización", al analizar la evolución de los distintos segmentos del mercado de trabajo.
Junto a Robles participaron de la investigación Julieta Vera y Alejo Giannecchini, quienes coincidieron en que el escenario no muestra señales de una recuperación sostenida del empleo de calidad.
Dudas sobre el impacto de la reforma laboral
Los investigadores también evaluaron los efectos iniciales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y consideraron que las modificaciones registradas entre 2023 y 2025 fueron limitadas.
"Una reforma laboral que esté orientada mayormente a estimular mayores flexibilidades en el funcionamiento de las empresas y la fluidez del mercado de trabajo, difícilmente pueda atender la otra pata, que es el empleo de calidad, sobre todo cuando esas grandes brechas de empleo de calidad están relacionadas con cuestiones productivas que sobrepasan lo que planteen las normas", sostuvo Robles.
El informe añadió que, durante los últimos 24 meses, numerosos desocupados pasaron a desempeñarse como trabajadores por cuenta propia en actividades informales. Al mismo tiempo, disminuyeron las posibilidades de acceder a empleos asalariados formales o en el sector público y crecieron las transiciones desde puestos registrados hacia ocupaciones informales independientes.
Finalmente, el Observatorio concluyó que este comportamiento "sugiere más obstáculos para acceder a empleos productivos y más protagonismo de las estrategias del empleo autogenerado", características propias del sector microinformal no asalariado, publicó NA
Asimismo, advirtió que "la movilidad laboral reciente no parece expresar una ruptura drástica respecto del ciclo inicial, sino una reorientación regresiva de las trayectorias", consolidando al empleo informal como una alternativa creciente para quienes buscan generar ingresos ante el escaso dinamismo del mercado formal.