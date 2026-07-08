135 años de la Unión Suiza en Paraná: comenzaron los preparativos con una tradicional polenta ticinesa

REDACCIÓN ELONCE
Los 135 años de la Unión Suiza en Paraná comenzaron a vivirse con una reunión gastronómica en la que los integrantes de la institución compartieron una tradicional polenta ticinesa y anticiparon las actividades previstas para el aniversario que se celebrará en agosto.
La celebración por los 135 años de la Unión Suiza en Paraná ya comenzó a tomar forma con un encuentro que reunió a integrantes de la histórica institución para compartir una de las recetas más representativas de la tradición suiza. La actividad sirvió como antesala de los festejos que se desarrollarán durante agosto, cuando la entidad conmemore un nuevo aniversario de su creación.
En diálogo con Elonce, Diego Burgos destacó el fuerte vínculo que mantienen los descendientes de inmigrantes suizos con sus raíces, sin dejar de lado su identidad nacional. “Somos descendientes de suizos, si mantenemos la cultura que nos han dejado nuestros abuelos, pero nuestro corazón es totalmente argentino”, exclamó.
Además, explicó que el encuentro gastronómico tuvo un doble objetivo: compartir un momento entre los integrantes y comenzar a organizar las celebraciones por el aniversario de la institución. “Hoy estamos en una reunión, donde vamos a cocinar una polenta ticinesa. Era un motivo para juntarnos y también para prepararnos para los 135 años que va a cumplir la institución”, agregó.
Una tradición gastronómica que pasa de generación en generación
La polenta ticinesa fue la protagonista de la jornada y permitió rescatar una receta transmitida de generación en generación entre las familias descendientes de inmigrantes suizos. La elaboración forma parte del patrimonio cultural que la institución busca preservar y difundir a través de distintas actividades.
José Pérez también compartió un recuerdo familiar vinculado a este tradicional plato y relató la forma en que se preparaba en su hogar. “Mi abuelo la preparaba como un queso muy duro, se hacía la señal de la cruz arriba de la polenta y después se cortaba con un hilo”, recordó.
La Unión Suiza de Paraná continúa promoviendo el encuentro entre sus asociados y la preservación de las costumbres heredadas de los inmigrantes que llegaron al país. Con vistas a los 135 años de la Unión Suiza en Paraná, la institución ya comenzó a organizar distintas propuestas para celebrar su historia, fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vivas las tradiciones que identifican a la comunidad suiza en la capital entrerriana.