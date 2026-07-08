Peña folclórica del Club Olimpia reunió música, danza y gastronomía por el Día de la Independencia

REDACCIÓN ELONCE
La Peña folclórica del Club Olimpia se desarrolló este miércoles por la noche en el marco de los festejos por el Día de la Independencia. La propuesta convocó a vecinos y familias con espectáculos artísticos y un amplio patio gastronómico de comidas típicas.
La Peña folclórica del Club Olimpia se llevó a cabo este miércoles por la noche como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia. La institución abrió sus puertas para recibir a vecinos y familias en una jornada que combinó música en vivo, danzas tradicionales y una propuesta gastronómica con sabores típicos de la fecha patria.
En diálogo con Elonce, el presidente del Club Olimpia, Gustavo Agasse, destacó la convocatoria y el desarrollo de la actividad. “Estamos en pleno desarrollo de la peña folclórica por el Día de la Independencia. Convocamos hoy a toda la ciudadanía a que vengan a disfrutar con nosotros. Esto recién comienza, faltan los artistas más importantes”, exclamó.
El dirigente explicó que el evento fue pensado como un espacio de encuentro para toda la comunidad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el club y los vecinos a través de propuestas culturales, además de las tradicionales actividades deportivas y sociales.
Cultura, gastronomía y encuentro para toda la comunidad
Durante la peña, el público pudo recorrer un patio gastronómico especialmente preparado para la ocasión, donde se ofrecieron comidas típicas de las celebraciones patrias, mientras artistas y grupos folclóricos animaban la velada sobre el escenario.
Agasse resaltó que la iniciativa buscó ampliar el rol social de la institución e incorporar propuestas culturales a su agenda anual. “Hemos integrado el patio gastronómico con una propuesta patriótica con empanadas, pizzas, choripanes y el desarrollo de lo artístico. Queremos no solamente ocuparnos de la parte deportiva y social, sino también de la cultura”, afirmó.
La peña folclórica se convirtió así en uno de los encuentros organizados para conmemorar el 9 de Julio, reuniendo música, gastronomía y tradiciones argentinas en un ambiente familiar. Desde el Club Olimpia destacaron la participación del público y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo actividades culturales abiertas a la comunidad.