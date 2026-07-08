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Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.

8 de Julio de 2026
Conocé los números afortunados de este miércoles.
Conocé los números afortunados de este miércoles. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 40-27-37-03-05-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.019.561.774.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-32-24-22-05-28. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.209.514.169.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-19-15-05-39-44. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 17-04-40-20-15-42. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $363.300.228. Se va para la localidad de González Catán, en Buenos Aires.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 503 ganadores y cada uno percibirá $397.614,31. Elonce.com

 

Los resultados del Quini 6. Foto: Elonce.
Los resultados del Quini 6. Foto: Elonce.

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Quini 6 Siempre Sale
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