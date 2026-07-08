Quini 6: un apostador ganó más de $363 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.850 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-27-37-03-05-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.019.561.774.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-32-24-22-05-28. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.209.514.169.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-19-15-05-39-44. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 17-04-40-20-15-42. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $363.300.228. Se va para la localidad de González Catán, en Buenos Aires.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 503 ganadores y cada uno percibirá $397.614,31. Elonce.com