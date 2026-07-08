Un “río atmosférico” dejaría lluvias de hasta 150 milímetros en una zona del país: de qué se trata el fenómeno

El río atmosférico avanza sobre la región andina con una enorme carga de humedad proveniente del océano Pacífico y amenaza con provocar uno de los episodios de precipitaciones más importantes del invierno. El fenómeno, que ya afecta al centro-sur de Chile, ingresó sobre la cordillera del norte de la Patagonia y mantendrá condiciones de inestabilidad durante varias jornadas.

De acuerdo con un informe del sitio Meteored, esta inmensa masa de vapor de agua, que se desplaza a miles de metros de altura, transporta un volumen de humedad comparable con el caudal de algunos de los ríos más importantes del planeta. Al encontrarse con la barrera natural de la cordillera de los Andes, esa humedad se transforma en lluvias persistentes y abundantes.

Qué es un río atmosférico y por qué preocupa

Los ríos atmosféricos son corredores estrechos de la atmósfera que trasladan enormes cantidades de vapor de agua desde las regiones tropicales y subtropicales hacia latitudes medias. Aunque se trata de un fenómeno relativamente habitual sobre el océano Pacífico, la intensidad del episodio actual es lo que mantiene en alerta a los especialistas.

Cuando ese flujo continuo de aire húmedo impacta contra la cordillera de los Andes, se ve obligado a ascender rápidamente. Durante ese proceso el aire se enfría, el vapor se condensa y se producen lluvias persistentes que pueden extenderse durante varios días consecutivos, con importantes acumulados de agua.

Según los especialistas, el fenómeno alcanzó una categoría 4 dentro de una escala de cinco niveles, lo que representa una capacidad muy elevada para generar impactos significativos, especialmente en regiones montañosas donde las precipitaciones suelen intensificarse por efecto del relieve.

Alerta roja por lluvias intensas y posibles nevadas

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. La mayor preocupación se concentra en la madrugada del miércoles, cuando se espera el período de máxima intensidad del fenómeno.

Las zonas bajo alerta roja, que abarcan sectores cordilleranos del sur de Neuquén y de Chubut, podrían recibir entre 60 y 100 milímetros de lluvia, aunque en algunos puntos los registros podrían alcanzar los 150 milímetros. En las áreas de mayor altura también se prevén nevadas o precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.

Para las áreas comprendidas bajo alerta naranja, que incluyen el oeste y sur de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada. En tanto, hacia el este de la cordillera, bajo alerta amarilla, las lluvias oscilarían entre 10 y 30 milímetros, con probabilidad de aguanieve en sectores elevados.

Persistencia del fenómeno y riesgos para la región

El episodio ya comenzó a generar consecuencias en distintas localidades patagónicas. Estaciones meteorológicas ubicadas en el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut registraron entre 20 y 50 milímetros de lluvia en las primeras horas del evento.

Como medida preventiva, fueron suspendidas las clases en localidades como Villa Traful y Villa La Angostura, donde las autoridades buscan reducir riesgos mientras se desarrolla el temporal.

Los modelos meteorológicos coinciden en que el corredor de humedad continuará alimentando las precipitaciones al menos hasta la noche del miércoles. Más allá de la cantidad de agua prevista, los especialistas advierten que el principal peligro radica en la persistencia del fenómeno.

Con suelos cada vez más saturados, aumenta considerablemente el riesgo de crecidas repentinas de arroyos, desbordes de ríos de montaña, anegamientos urbanos y complicaciones para la circulación en rutas cordilleranas, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando el río atmosférico alcance su mayor intensidad.