Alumnos fueron denunciados por usar IA para alterar fotos de compañeras y venderlas

Estudiantes de dos colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires quedaron bajo investigación por presuntamente modificar imágenes de alumnas mediante inteligencia artificial y difundirlas sin consentimiento.
Alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires fueron denunciados por utilizar inteligencia artificial (IA) para modificar fotografías de compañeras, "desnudarlas" digitalmente y comercializar esas imágenes a través de grupos de WhatsApp.
De acuerdo con la información conocida, alrededor de 50 estudiantes varones estarían involucrados en la difusión de fotografías alteradas mediante herramientas de IA. El hecho motivó la activación de protocolos institucionales y abrió investigaciones internas en ambos establecimientos.
La rectora del Carlos Pellegrini, Ana Barral, confirmó que "eso ocurrió", al referirse a la existencia de un grupo de WhatsApp integrado mayoritariamente por estudiantes de la institución donde circulaban las imágenes manipuladas digitalmente.
Protocolos activados y acompañamiento a las víctimas
Barral explicó que "en principio, se activó el protocolo contra la violencia de género y se realizaron otras acciones que puede y debe realizar una escuela".
Además, respondió a los cuestionamientos de algunas familias sobre el accionar institucional. "Se hacen las presentaciones correspondientes ante el Consejo de derechos de niñas, niños adolescentes. Las familias pueden realizar denuncias y presentaciones ya que las 'pruebas' se encuentran en los dispositivos/celulares (de sus hijas/os).
Son menores, durante toda la semana se realizaron entrevistas, informes, contención. Del resultado de todo lo actuado se aplicarán las sanciones correspondientes".
Sin embargo, familiares de estudiantes aseguraron que la respuesta de las autoridades resultó insuficiente y sostuvieron que "el colegio no hizo ninguna denuncia formal, algo que por protocolo debería hacer".
Qué comunicaron las escuelas
A través de un comunicado enviado a las familias, las autoridades del Carlos Pellegrini reconocieron haber recibido "información sobre la existencia de grupos de WhatsApp y redes sociales, en su mayoría de estudiantes de 2° año, en los que habrían circulado imágenes de compañeras modificadas con inteligencia artificial, capturas de fotos, etc".
Asimismo, indicaron: "Frente a esto, desde la escuela abrimos de inmediato canales de escucha y acompañamiento. Nos pusimos en contacto con diferentes agentes de la comunidad: oficina contra la violencia de género, preceptoras/es, tutora/es, estudiantes y grupos de familia, para recibir información y ofrecer un espacio de diálogo y contención".
El comunicado también remarcó que la institución continuará promoviendo "un uso seguro y responsable de las tecnologías" y que "se tomarán las acciones pedagógicas necesarias y/o reparatorias, contempladas en el reglamento de convivencia. Como también la implementación de los protocolos correspondientes y la participación del consejo de convivencia de la escuela".
Tensión entre los estudiantes
Según relataron algunas familias a Clarín, tras conocerse la existencia del grupo de WhatsApp se registraron momentos de tensión en las inmediaciones del establecimiento.
Los testimonios señalaron que varios estudiantes increparon a quienes eran señalados como responsables de crear el grupo y manipular las imágenes. Incluso, aseguraron que algunos jóvenes "quedaron atrincherados, sin poder salir del colegio, y hasta recibieron algún huevazo".
Además, denunciaron la aparición de amenazas escritas en bancos del establecimiento. Una de las inscripciones decía: "Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas".
La respuesta del Colegio Nacional de Buenos Aires
Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires informaron que no recibieron denuncias formales por parte de alumnos o familias, aunque confirmaron que la situación es conocida por las autoridades.
Voceros de la institución indicaron que "se está trabajando conforme a los protocolos, y se aborda la temática en los órganos e instancias que corresponden (consejo de convivencia, orientación, tutorías)".
En paralelo, la Comisión de Género del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires expresó su "máximo repudio, desde la impotencia, la indignación, la bronca y el dolor".
En el comunicado difundido por el centro estudiantil sostuvieron que "desde el fin de semana se dio a conocer la existencia de un grupo de Whatsapp creado por estudiantes varones -en su mayoría del Carlos Pellegrini, pero también con la participación de nuestro alumnado-, con el fin de difundir y comercializar imágenes y videos de amigas y compañeras, tanto editadas con Inteligencia Artificial como no, sin ningún tipo de consentimiento".
Finalmente, el documento concluyó con una reflexión sobre el alcance del problema: "Nada puede entenderse como un hecho aislado sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también tiene lugar en nuestras escuelas".