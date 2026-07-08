El frío comenzará a ceder: prevén un ascenso gradual de la temperatura

El ingreso de viento norte moderará el frío durante los próximos días. En Paraná se esperan máximas de hasta 19°C, y nubosidad persistente.
Tras varias jornadas marcadas por el ambiente muy frío, la atmósfera comienza a mostrar señales de un cambio gradual. Durante los próximos días, se afianzará la circulación de viento del norte en gran parte del país, favoreciendo un incremento progresivo de las temperaturas.
El modelo ECMWF proyecta que para el próximo sábado las anomalías térmicas serán mayormente positivas sobre el centro y norte argentino, con valores que oscilarán entre 2 °C y 5 °C por encima de los promedios normales para la época. Esto no implica un escenario cálido, sino una moderación del frío que predominó durante las últimas semanas.
Sin embargo, la recuperación térmica estará acompañada por una importante presencia de nubosidad. Durante varios días consecutivos predominarán los cielos entre parcialmente nublados y cubiertos sobre amplios sectores del país, limitando la amplitud térmica diaria y generando jornadas con escasa insolación.
La nubosidad dominará gran parte del país durante varios días
La persistencia de nubosidad será uno de los rasgos más destacados de este período. El avance de aire más templado y húmedo desde el norte favorecerá una mayor cobertura nubosa sobre buena parte del centro y norte argentino, incluso en jornadas sin precipitaciones significativas.
Este comportamiento también contribuirá a que las temperaturas mínimas continúen aumentando lentamente, reduciendo la intensidad y la frecuencia de las heladas que fueron protagonistas durante las últimas semanas, especialmente sobre la región Pampeana y el centro del país.
Desde el punto de vista agropecuario, este escenario representa una mejora para las labores a campo, ya que disminuye el riesgo de nuevas heladas intensas. No obstante, la elevada nubosidad podría retrasar parcialmente el secado superficial de los suelos en algunos sectores.
Las lluvias seguirán siendo escasas y muy localizadas
En cuanto a las precipitaciones, el panorama continuará mostrando un importante déficit sobre gran parte del territorio nacional. Según las proyecciones del ECMWF, hasta el próximo lunes los acumulados serán muy bajos en la mayor parte del país.
Las lluvias más relevantes se concentrarán sobre sectores del NEA, donde podrían registrarse acumulados generalmente inferiores a 10 mm, aunque de manera muy localizada algunos puntos podrían alcanzar valores algo superiores. También se esperan precipitaciones aisladas sobre distintos sectores de la región Pampeana, con registros mayormente inferiores a 5 mm.
De acuerdo con la tendencia prevista, no se observan eventos generalizados de lluvia capaces de modificar el estado hídrico de las principales regiones productivas. Será importante seguir de cerca las actualizaciones de los modelos meteorológicos y los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente ante la evolución de la nubosidad y el eventual desarrollo de nuevas precipitaciones.
Cómo seguirá el tiempo en Paraná
El pronóstico del tiempo en Paraná indica que la ciudad continuará atravesando una semana con ambiente frío durante las mañanas y noches, pero con un gradual ascenso de las temperaturas máximas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones de importancia y predominará la nubosidad variable durante los próximos días.
Para este miércoles, la temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima será de 5°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y la probabilidad de precipitaciones será nula.
Días con nubosidad y sin lluvias
El jueves feriado por el 9 de Julio, se prevé una leve baja de la temperatura máxima, que llegará a 18°C, con una mínima de 6°C. El cielo continuará entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia.
En tanto, para el viernes se espera un descenso más marcado en la temperatura máxima, que rondará los 14°C, con una mínima de 8°C. El SMN mantiene una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0 y 10%, durante la jornada.
El sábado continuará el tiempo estable. La temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 15°C de máxima, con abundante nubosidad y apenas una probabilidad de lluvias de hasta 10% durante la mañana.
El fin de semana volverán las máximas cercanas a 19°C
De acuerdo con el pronóstico extendido, el domingo regresarán las condiciones de tiempo más agradables, con una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 9°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.
Para el lunes, el cielo se presentará mayormente despejado, con una máxima de 16°C y una mínima de 8°C, mientras que el martes volverá a ascender la temperatura hasta los 18°C, con una mínima también de 8°C.
Además, el SMN anticipó que durante toda la semana predominarán vientos de intensidad leve a moderada. Recién hacia el martes podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, aunque sin fenómenos meteorológicos de relevancia asociados.