Juega la Scaloneta: recomendaciones para cuidar el corazón durante un partido de alto voltaje

A cuidar el corazón durante el Mundial

Cada partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 moviliza millones de emociones. Sin embargo, esa intensidad también puede tener un impacto sobre la salud cardiovascular .

Especialistas de la División Cardiología del Hospital de Clínicas de la UBA advirtieron que durante este tipo de eventos deportivos suele registrarse un aumento de episodios cardíacos asociados al estrés emocional, especialmente en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular.

La médica cardióloga Dra. Analía Aquieri (M.N. 114.729), integrante del Laboratorio de Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas, explicó que la liberación excesiva de adrenalina hace que el corazón lata más rápido y aumente la presión arterial. "Esta respuesta del organismo puede provocar palpitaciones y aumentos bruscos de la presión arterial, lo que representa una amenaza aún mayor para quienes presentan múltiples factores de riesgo cardiovascular", señaló.

Los especialistas remarcaron que, si bien para la mayoría de los hinchas disfrutar de un Mundial no representa un problema, existen grupos que deben prestar especial atención. Entre ellos se encuentran las personas con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, antecedentes de arritmias, insuficiencia cardíaca o quienes presentan factores de riesgo como diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad o sedentarismo.

En estos casos, la descarga de adrenalina provocada por la tensión del partido puede desencadenar aumentos bruscos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, favoreciendo la aparición de dolor de pecho, arritmias, crisis hipertensivas y otros eventos cardiovasculares agudos.

Para reducir el riesgo de complicaciones durante los partidos, los especialistas recomiendan:

-Mantener la medicación habitual según indicación médica.

-Evitar excesos de alcohol.

-No fumar durante el encuentro.

-Evitar el consumo de bebidas energizantes.

-No realizar comidas copiosas antes o durante el partido.

-Procurar llegar al encuentro descansado y con horas adecuadas de sueño.

-Reducir, en la medida de lo posible, situaciones de estrés acumulado.

-Si la ansiedad es muy intensa, considerar alternativas que disminuyan el impacto emocional, como escuchar el partido en lugar de verlo.

-Consultar con un profesional de la salud ante la necesidad de tratamiento específico para la ansiedad.

En caso de que una persona se sienta mal durante un partido, la primera medida debe ser retirarla de la situación de estrés emocional y solicitar asistencia médica para una evaluación. Los especialistas desaconsejan administrar medicación por cuenta propia cuando se desconocen los antecedentes médicos del paciente o las posibles complicaciones del cuadro.

Los profesionales concluyeron que solo una evaluación médica puede determinar si se trata de un malestar pasajero o de una emergencia cardiovascular o neurológica. Por eso, adoptar hábitos saludables, reconocer los síntomas de alarma y actuar rápidamente ante cualquier malestar son medidas fundamentales para disfrutar cada encuentro de manera segura y proteger la salud del corazón.