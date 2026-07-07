Quién es François Letexier, el francés elegido para dirigir a la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 con el francés François Letexier como árbitro principal. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario que durante la competencia lleva el nombre de Atlanta Stadium.

Será la primera vez que Letexier dirija a la Albiceleste en un partido de la selección mayor. El juez tampoco registra antecedentes con Egipto en la categoría absoluta, por lo que el cruce marcará su estreno con ambos equipos en una Copa del Mundo.

El árbitro francés ya tuvo participación en el actual torneo. Dirigió el triunfo de Costa de Marfil por 1 a 0 ante Ecuador durante la fase de grupos y luego estuvo al frente del empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Un árbitro con recorrido internacional

Letexier tiene 36 años y es considerado uno de los árbitros franceses con mayor trayectoria en el plano europeo. Inició su carrera en la Ligue 1 en 2016 y, con 28 años, se convirtió en el juez más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés.

Su debut en la liga de Francia se produjo el 23 de enero de 2016, durante el encuentro entre Montpellier y Caen. Un año más tarde obtuvo la escarapela FIFA, que le permitió comenzar a dirigir partidos internacionales.

Desde entonces, acumuló designaciones en competencias relevantes. Entre sus principales antecedentes figuran la final de la Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023, partidos de la Eurocopa 2024 y encuentros de los Juegos Olímpicos.

François Letexier.

Antecedentes con jugadores argentinos

Aunque no había arbitrado a la Selección Argentina hasta este compromiso, Letexier sí tuvo participación en partidos con algunos integrantes del plantel. Uno de los antecedentes recientes involucra a Nicolás Tagliafico, a quien expulsó el 22 de marzo en la derrota de Olympique de Lyon ante Monaco por 2 a 1, en la Ligue 1.

En la conferencia previa, Lionel Scaloni fue consultado por la designación del juez francés y le restó trascendencia a la cuestión. El entrenador indicó que la nacionalidad de la terna no representa una preocupación y señaló que la coherencia en la interpretación entre árbitro y VAR es un aspecto importante.

La Selección Argentina llegará al duelo ante Egipto luego de superar a Cabo Verde en la ronda anterior. El partido pondrá en juego un lugar en los cuartos de final y será dirigido por una terna encabezada íntegramente por árbitros franceses en el campo.

La terna arbitral para el partido

Además de Letexier como juez principal, Cyril Mugnier será el asistente número uno y Mehdi Rahmouni ocupará el segundo puesto de la línea. Ambos también son de Francia.

El cuarto árbitro será Espen Eskås, de Noruega, mientras que Isaak Bashevkin, de la misma nacionalidad, fue designado como asistente de reserva. La Selección Argentina buscará avanzar en el Mundial con una terna que no tiene antecedentes previos en partidos de la mayor ante Egipto.