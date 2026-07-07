El transporte de carga cerró el semestre con un aumento de 22,2% en sus costos

Los costos del transporte de carga aumentaron 1,81% en junio, de acuerdo con el Índice de Costos del Transporte elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. El dato representó el incremento mensual más bajo de 2026, aunque el acumulado del primer semestre llegó al 22,2%.

La suba fue inferior a la registrada en abril, cuando el indicador había avanzado 2,42%, y también quedó por debajo del 1,91% informado en mayo. En la comparación interanual, el índice mostró un incremento del 47%, en un contexto de presión sostenida sobre la estructura operativa de las empresas del sector.

El relevamiento de FADEEAC mide 11 rubros que impactan de manera directa en la actividad y es utilizado como referencia para la actualización de tarifas del transporte de carga. Aunque junio mostró una desaceleración, la evolución del primer semestre quedó por encima del 14% registrado en igual período de 2025.

El combustible moderó su impacto durante junio

Uno de los factores que explicó el menor incremento mensual fue la variación del combustible. Durante junio, el gasoil subió 0,55%, la menor variación del año dentro de ese rubro, en el marco del esquema de referencia que mantuvo contenido el precio en el mercado local.

Sin embargo, el alivio de junio no modificó la tendencia acumulada. El combustible arrastra una suba cercana al 34% en lo que va de 2026, luego del fuerte salto registrado en marzo, cuando tuvo una incidencia central en el aumento de los costos operativos.

También incidió la postergación de la actualización plena de los impuestos a los combustibles. El mecanismo, aplicado desde mayo de 2024, volvió a ser diferido para julio mediante disposiciones nacionales que sostuvieron parcialmente el esquema vigente.

Salarios, peajes y reparaciones encabezaron los aumentos

Más allá de la desaceleración general, diez de los once rubros analizados registraron subas durante junio. Entre los principales aumentos se ubicaron peajes, con 3,09%; reparaciones, con 3,02%; neumáticos, con 2,96%; y personal, con 2,61%.

El incremento en personal estuvo vinculado a la aplicación de una nueva cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que incluye actualizaciones salariales y sumas no remunerativas previstas entre marzo y agosto. También aumentaron gastos generales, costo financiero, material rodante, seguros y lubricantes.

Patentes y tasas fue el único componente que no mostró cambios durante el mes, debido a que sus actualizaciones tienen carácter anual.

La infraestructura sigue siendo un factor de costo

Desde el sector también señalaron que el deterioro de rutas y caminos incide sobre el valor de las reparaciones y el mantenimiento de las unidades. Para el transporte de carga, el estado de la red vial impacta de forma directa en el desgaste de los vehículos y en la planificación de los recorridos.

La actividad mantiene un escenario dispar: mientras el agro, la energía y la minería sostienen parte de la demanda logística, otros segmentos, como la industria, el consumo y la inversión pública, exhiben un comportamiento más débil.

Así, aunque junio dejó el menor aumento mensual del año, el sector cerró la primera mitad de 2026 con una suba acumulada superior al 22%, una variable que seguirá influyendo en las tarifas y en la rentabilidad de las empresas transportistas.