Desde Gualeguay destacan la humildad y los valores que marcaron a Lisandro Martínez

Lisandro Martínez no solo se ganó un lugar en la Selección argentina por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por los valores que quienes lo conocen desde pequeño aseguran que conserva intactos. Así lo afirmó en diálogo con Elonce el coordinador del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano", Gastón Fleitas, quien compartió parte de su infancia en Gualeguay con el defensor.

Oriundo de la misma ciudad, Fleitas explicó que el vínculo entre ambos nació de manera natural en una comunidad donde todos se conocen. "Yo soy de Gualeguay, así que en Gualeguay nos conocemos todos. Es una ciudad pequeña. Lisandro es una gran persona. Conozco no solo a la familia, sino también a sus padres, a sus hermanas y a su esposa. Es una familia muy conocida de la ciudad", expresó.

"Es una excelente persona y muy buen compañero"

Al ser consultado sobre cómo era el futbolista cuando era niño, Fleitas aseguró que siempre se destacó por su sencillez. "Es una persona excelente, muy tímida tal vez en algunos aspectos, pero muy buena persona y muy buen compañero", recordó.

La familia de Lisandro Martínez.-

También destacó el papel fundamental de su entorno familiar en su formación. "Tiene una mamá de fierro", afirmó en relación a Silvina Cabrera, al tiempo que contó que ambos compartieron el ámbito del Club Urquiza de Gualeguay. "Yo también soy hincha del Club Urquiza, así que nos conocimos en esos entornos", señaló.

Una familia muy querida en Gualeguay

El coordinador del Museo Serrano remarcó que tanto la familia del defensor como la de su esposa, Muriel López Benítez, gozan de un gran reconocimiento entre los vecinos de la ciudad. "Son excelentes personas. Tanto la familia de la esposa de Lisandro como la de él son gente muy buena", sostuvo.

Además, aseguró que sigue cada uno de los partidos del seleccionado, aunque con una costumbre particular. "A mí me gusta escuchar los partidos por radio. Tiene otra imaginación y aparte no sufro tanto viendo la imagen, así que me gusta más escucharlo por radio", confesó entre risas.

Confianza para el cruce con Egipto

Pensando en el próximo compromiso de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial, Fleitas se mostró optimista y hasta arriesgó un resultado. "Yo creo que nos va a ir muy bien. Me animo a decir un 3 a 1", pronosticó.

Gastón Fleitas (foto Elonce)

En ese sentido, consideró que el equipo llegará mejor preparado tras el ajustado triunfo ante Cabo Verde. "Sufrimos mucho con el partido anterior. Creo que nos vimos un poco desordenados, pero estos días sirvieron para ordenar un poco más al equipo. Vamos a volver a ver a Lisandro destacándose junto al capitán Lionel Messi", manifestó.

Gualeguay, cuna de campeones del mundo

Finalmente, Fleitas resaltó el orgullo que representa para los habitantes de Gualeguay contar con varios campeones del mundo nacidos en la ciudad. "Gualeguay es tierra de campeones. Tiene tres campeones mundiales: el Mencho Medina Bello, Jorge Burruchaga y ahora también Lisandro Martínez", concluyó.