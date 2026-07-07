ANSES habilitó una nueva opción para quienes necesiten atención presencial

ANSES modificó el sistema de turnos para la atención presencial y habilitó una opción que permite elegir la oficina donde se realizará cada trámite. La novedad alcanza a quienes necesiten concurrir a una delegación del organismo y ya no dependerán exclusivamente del domicilio registrado en la base de datos.

Hasta ahora, el sistema sugería de manera automática la oficina más próxima a la dirección declarada por cada persona. Esa alternativa continuará disponible, aunque dejará de ser la única posibilidad al momento de solicitar una cita para realizar una gestión presencial.

Con el cambio, los usuarios podrán buscar turnos por provincia y seleccionar la delegación que les resulte más conveniente, siempre que haya disponibilidad. La medida apunta a facilitar trámites para quienes trabajan lejos de su domicilio, están de viaje o permanecen temporalmente en otra localidad.

Cómo funciona el nuevo sistema de ANSES

La principal modificación es que el domicilio informado ante ANSES ya no condiciona la oficina donde debe realizarse el trámite. Al iniciar la solicitud, el sistema permite visualizar alternativas de atención y elegir la sede que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

La oficina más cercana seguirá apareciendo como recomendación dentro de la plataforma. Sin embargo, el usuario podrá optar por otra delegación antes de confirmar el turno, una posibilidad que busca evitar traslados innecesarios y ampliar las opciones de atención.

El mecanismo también apunta a distribuir la demanda entre las distintas oficinas del país. De esa manera, quienes no consigan disponibilidad inmediata en una sede podrán consultar turnos en otras delegaciones cercanas o en localidades donde les resulte más práctico realizar la gestión.

Paso a paso para solicitar un turno

Para pedir una cita, se debe ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder a la sección “Turnos”. Allí, el usuario tiene que seleccionar la opción “Solicitar un turno” y elegir el trámite que necesita realizar.

Luego deberá ingresar su número de CUIL, verificar los datos de contacto y avanzar a la búsqueda de oficina. En esta instancia se puede seleccionar la provincia y consultar las delegaciones disponibles antes de reservar fecha y horario.

Una vez elegido el lugar, el sistema emitirá una constancia con el número de registro, la fecha, el horario y la oficina asignada. Es importante conservar ese comprobante para presentarlo el día de la atención.

Qué trámites pueden hacerse sin ir a una oficina

Antes de pedir un turno presencial, ANSES recuerda que varias gestiones pueden realizarse de manera digital desde mi ANSES, la aplicación oficial o el canal de Atención Virtual. Entre ellas figuran consultas, actualización de algunos datos, seguimiento de expedientes y determinados trámites vinculados con prestaciones.

La Atención Virtual funciona los días hábiles de 0 a 20 y requiere ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El organismo recomienda utilizar esos canales cuando el trámite esté disponible de forma remota, para evitar traslados y reducir tiempos de espera.