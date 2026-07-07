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Sociedad Trágico choque en Uruguay

Familia argentina quedó involucrada en un choque fatal en Uruguay: murieron un hombre y un niño

Una familia cordobesa viajaba hacia Punta del Este cuando su camioneta chocó de frente con otro vehículo, que cayó desde un puente al arroyo Sauce. Murieron un hombre de 65 años y un niño de cuatro.

7 de Julio de 2026
Así quedó el auto en el que iban los argentinos
Así quedó el auto en el que iban los argentinos

Una familia cordobesa viajaba hacia Punta del Este cuando su camioneta chocó de frente con otro vehículo, que cayó desde un puente al arroyo Sauce. Murieron un hombre de 65 años y un niño de cuatro.

Una familia argentina quedó involucrada en un trágico siniestro vial ocurrido el pasado sábado por la noche en el departamento uruguayo de Lavalleja, donde un choque frontal entre dos vehículos terminó con uno de ellos cayendo al arroyo Sauce desde un puente. Como consecuencia del impacto, murieron un hombre de 65 años y un niño de 4, ambos ocupantes del vehículo uruguayo.

 

El hecho ocurrió sobre Camino Arroyo Sauce, en una zona rural ubicada a pocos kilómetros de Maldonado. Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Haval H6 en la que viajaba una familia oriunda de Córdoba impactó de frente contra una Suzuki con matrícula uruguaya.

 

Tras la colisión, la Suzuki cayó al curso de agua y quedó volcada con las ruedas hacia arriba. En su interior viajaban las dos víctimas fatales y una mujer de 56 años, quien fue rescatada con vida y trasladada a un centro asistencial con una fractura cervical.

La familia cordobesa sufrió lesiones leves

En la camioneta Haval viajaban un hombre de 53 años, una mujer de 39 y dos menores de 12 y 7 años, todos integrantes de una familia cordobesa que se dirigía hacia Punta del Este. Si bien ninguno sufrió heridas de gravedad, fueron trasladados a un centro de salud con diagnóstico de politraumatismos leves.

 

De acuerdo con la información aportada por las autoridades uruguayas, el conductor argentino manifestó que recién al llegar al puente advirtió que un vehículo circulaba de frente y que no pudo evitar la colisión.

La ruta donde ocurri&oacute; el choque est&aacute; mal iluminada
La ruta donde ocurrió el choque está mal iluminada

Cuando la Policía llegó al lugar, alrededor de las 20.30, constató que la camioneta argentina había quedado suspendida sobre uno de los laterales del puente, mientras que el otro vehículo permanecía parcialmente sumergido en el arroyo.

 

El conductor argentino quedó bajo investigación

La investigación determinó además que la familia había ingresado a Uruguay por el paso fronterizo de Fray Bentos y que el sistema de navegación del vehículo los habría dirigido por ese camino rural.

 

Fuentes locales explicaron que es frecuente que los GPS sugieran trayectos alternativos por caminos de baja circulación, aunque en este caso la ruta presenta escasa iluminación y deficiencias en su mantenimiento.

 

Por disposición del Juzgado de 1° Turno de Uruguay, el conductor argentino quedó formalmente sujeto a una investigación por el presunto delito de homicidio culposo.

 

Como medidas cautelares, deberá fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia y tiene prohibida la salida del territorio uruguayo durante 120 días, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro.

Temas:

Choque Uruguay Argentinos siniestro fatal
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