Alerta amarilla por frío extremo: cinco departamentos de Entre Ríos seguirán con temperaturas bajo cero

La alerta amarilla por frío extremo regirá este martes para los departamentos de Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Tala y Uruguay, donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de -1 °C y una máxima que alcanzará los 17 °C. Además, se esperan vientos del sector noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

El nivel amarillo implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas del día, cuando se registrarán las condiciones más frías.

Mientras tanto, el resto del territorio entrerriano no estará alcanzado por la advertencia meteorológica, aunque también experimentará una mañana muy fría. En departamentos como Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Concordia, Federación, Federal y Feliciano se espera una temperatura mínima cercana a los 0 °C, con una recuperación gradual durante la tarde hasta alcanzar los 17 °C.

Heladas persistentes durante las primeras horas del día

Más allá de la mejora prevista en las temperaturas máximas, las condiciones invernales continuarán marcando el comienzo de cada jornada. Las heladas seguirán siendo protagonistas en gran parte de Entre Ríos y también en amplias regiones del centro del país.

Foto: Elonce.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el ascenso de las temperaturas será paulatino y se hará sentir principalmente durante las tardes. Sin embargo, las madrugadas y las primeras horas de la mañana continuarán presentando registros térmicos muy bajos, favoreciendo la formación de heladas sobre zonas rurales y urbanas.

Este escenario también se repetirá en buena parte de la región Pampeana, Cuyo, el centro del país y sectores de la Patagonia. Si bien la intensidad del frío será menor en comparación con los episodios registrados durante la semana pasada, las bajas temperaturas seguirán formando parte del panorama climático durante varios días más.