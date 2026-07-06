Tras el corte de gas en Paraná, indicaron que los usuarios afectados pueden reclamar una compensación

El corte de gas en Paraná registrado durante varias horas el jueves pasado, en plena ola de frío, continúa generando repercusiones. Desde la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) señalaron que los usuarios que sufrieron perjuicios por la interrupción del servicio tienen derecho a presentar reclamos e incluso solicitar una compensación.

En diálogo con Elonce, el presidente de Adecen, Oscar Vargas, explicó que la entidad comenzó a recibir consultas apenas se produjo el inconveniente. "Estamos en instancia de evaluación a partir de los reclamos de algunos usuarios. Nos sorprendió a todos porque pasaron muchas horas sin saber qué era lo que efectivamente había ocurrido y la empresa no tenía una respuesta enteramente satisfactoria para los usuarios", sostuvo.

Vargas recordó que en algunos casos la falta de suministro se prolongó más de lo previsto. "En un centro de rehabilitación y en un hogar de ancianos la situación se extendió mucho más y fueron momentos complicados para los familiares y todas las personas que estaban allí porque no podían acceder al gas", afirmó.

Qué derechos tienen los usuarios

El titular de Adecen remarcó que el restablecimiento del servicio no elimina la posibilidad de reclamar. "Que la situación se haya resuelto no desliga a la empresa de la responsabilidad que eventualmente le pueda caber. Hay una responsabilidad objetiva prevista en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor", indicó.

En ese sentido, recomendó que quienes hayan sufrido algún perjuicio dejen constancia formal del hecho. "Lo primero es hacer un reclamo fehaciente ante la empresa, mediante una nota por duplicado o por correo electrónico, explicando qué consecuencias provocó la interrupción del servicio", detalló.

Según explicó, la normativa exige que el servicio público se preste con calidad, eficiencia y regularidad. "La interrupción debe ser una excepción. Si eso no ocurre, el usuario tiene derecho a reclamar", remarcó.

Cómo seguir si la empresa no responde

Vargas señaló que, si la respuesta de la distribuidora no resulta satisfactoria o directamente no existe, el consumidor puede recurrir a otros organismos.

"El usuario puede acudir a las oficinas de Defensa del Consumidor, tanto provinciales como municipales, o acercarse a una asociación de consumidores para recibir asesoramiento. También existe la posibilidad de realizar presentaciones ante el Enargas", explicó.

El dirigente recordó que durante los días posteriores al corte continuaron llegando reclamos de vecinos que aún no habían recuperado el servicio debido a la necesidad de reactivar válvulas de seguridad en los domicilios.

"Muchos usuarios tuvieron que esperar la visita de personal técnico casa por casa y eso demoró el restablecimiento del suministro. Fue una situación especialmente complicada porque ocurrió durante el día más frío del año", señaló.

Podrían reclamar una compensación

Consultado sobre la posibilidad de obtener algún resarcimiento económico, Vargas explicó que dependerá de cada caso en particular. "El principio general es que, producido un daño, corresponde una compensación, una indemnización o un resarcimiento. Pero eso deberá evaluarse individualmente de acuerdo con el perjuicio que haya sufrido cada usuario", aclaró.

Cortes de gas en la ciudad: los derechos de los usuarios

Finalmente, recordó que Adecen continúa impulsando la eliminación de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. "Seguimos reclamando porque, aunque hubo modificaciones en algunos impuestos, las tasas municipales todavía continúan incorporadas en muchas boletas y ese tema sigue en trámite ante las autoridades competentes", concluyó.