Qué se debe hacer en los edificios para reconectar el servicio de gas

Este jueves se registró un corte del servicio de gas natural que afectó a gran parte de la ciudad de Paraná y generó numerosas consultas entre los usuarios, muchos de los cuales buscaron asesoramiento para restablecer el suministro en sus hogares.

En ese contexto, el gasista matriculado Javier Ignacio Bueno explicó a Elonce cuáles son los pasos a seguir y advirtió en qué casos es necesario recurrir a un profesional.

"El primer consejo es mantener la calma ya que hay que verificar el regulador", sostuvo el maestro mayor de obra.

El especialista contó que mientras trabajaba en una obra en Oro Verde comenzó a recibir mensajes de clientes y conocidos que no tenían gas. Al enterarse de que se trataba de un problema general en el suministro, comenzó a guiarlos telefónicamente para que pudieran verificar el estado del regulador.

Cómo purgar la instalación

Bueno explicó que, una vez destrabado el regulador, es necesario purgar el aire acumulado en la cañería antes de utilizar normalmente los artefactos.

"Se debe abrir la cocina, esperar que salga el aire y cuando empiecen a sentir el olor a gas, cierran la cocina", indicó.

Luego agregó que, antes de volver a encender la hornalla, conviene despejar el gas acumulado. "Pasen un repasador para liberar esa zona y vuelvan a prenderla. La llevan a mínimo y si aguanta más de cinco minutos, ya está en condiciones de que salió el aire y pueden seguir operando", explicó.

El gasista señaló que el procedimiento continúa con calefones o termotanques, purgando previamente el piloto hasta que vuelva a ingresar gas.

La advertencia para los edificios

Bueno aclaró que el procedimiento cambia cuando se trata de edificios.

"En los edificios deben buscar un matriculado, porque hay dos reguladores y hay que ver cuál era el que estaba en funcionamiento cuando se produjo el corte. El regulador es una pieza muy sensible y no es cuestión de andar tocando botones para activarlo", remarcó.

Asimismo, recordó que años atrás ya había participado de una situación similar en una zona donde abastece Gas Nea y pidió paciencia a los usuarios mientras avanzan las tareas de normalización.

"La gente de Redengas está haciendo lo que puede, pero es una ciudad grande y hay que tener paciencia", afirmó. Elonce.com