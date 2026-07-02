El corte de gas en Paraná también afectó a varias estaciones que expenden GNC

Corte de gas natural en Paraná: el inconveniente que afectó este jueves a miles de usuarios de la capital entrerriana también alcanzó a varias estaciones de servicio que comercializan GNC, en medio de la intensa ola de frío polar que atraviesa la región. Minutos antes de las 17, numerosos vecinos comenzaron a comunicarse con Elonce para informar la interrupción del suministro en distintos sectores de la ciudad.

Al momento de registrarse los primeros inconvenientes, Paraná tenía una sensación térmica de 6 grados, lo que incrementó la preocupación de los usuarios por la necesidad de calefaccionar los hogares. Los reportes llegaron desde distintos barrios y dieron cuenta de una afectación extendida, aunque en algunas zonas el servicio continuó funcionando con normalidad.

Las consecuencias del corte también impactaron en el abastecimiento de GNC. Según pudo conocer Elonce, las estaciones de servicio ubicadas en Provincias Unidas y Pacto Unión Nacional, así como la de Laurencena, dejaron de vender el combustible debido a la falta de suministro.

Pidió reducir el consumo a cero

En esos puntos de expendio se pudo comprobar que, desde aproximadamente las 16.30, los vehículos continuaban llegando con intención de cargar GNC. Sin embargo, los playeros informaban a los conductores que el servicio estaba suspendido por la caída de presión en la red de gas natural.

Pasadas las 17.30, los estacioneros recibieron un comunicado de la distribuidora en el que se solicitó interrumpir completamente el consumo para favorecer la recuperación del sistema.

"Se solicita que se reduzca el consumo a CERO debido a una pérdida de presión, con el fin de permitir que el sistema se recupere y la presión permita restablecer el servicio lo antes posible. La empresa se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad", indicó la distribuidora.

Desde las estaciones de servicio que expenden GNC, esperan recuperar el suministro en las próximas horas.