Motociclista fue embestido por un camión sufrió graves lesiones y fue operado de urgencia

Un motociclista embestido por un camión resultó con graves heridas tras un siniestro ocurrido en el acceso del Tránsito Pesado, en Uncal y Allais. El joven, de 18 años, fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente.
El caso del motociclista embestido por un camión generó preocupación este jueves por la tarde luego de un grave siniestro vial ocurrido alrededor de las 18 en el acceso del Tránsito Pesado Uncal y Allais, a la altura del supermercado Maycon, en Concepción del Uruguay. Como consecuencia del fuerte impacto, un joven de 18 años sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital Justo José de Urquiza.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el siniestro involucró a una motocicleta y un camión que transportaba contenedores. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron en una transitada zona de la ciudad.
La víctima fue identificada como un joven domiciliado en el barrio La Tablada, ubicado en la zona norte de Concepción del Uruguay. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue derivado de inmediato al centro asistencial.
Fue intervenido quirúrgicamente
Una vez ingresado al hospital Justo José de Urquiza, el joven fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la complejidad de las lesiones que presentaba, detalló 03442.
Las primeras informaciones indicaron que las heridas más severas se concentraban en las extremidades inferiores, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución ni sobre el alcance definitivo de las lesiones.
El estado de salud del motociclista era seguido de cerca por el equipo médico, mientras familiares y allegados permanecían en el establecimiento sanitario a la espera de novedades.
Investigan cómo ocurrió el siniestro
Las actuaciones judiciales y periciales quedaron a cargo del personal policial de la Comisaría Primera, que trabajó en el lugar del hecho para preservar la escena y reunir los elementos necesarios para determinar la mecánica del choque.