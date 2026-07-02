Crece el consumo de drogas sintéticas: "Paraná registra el mayor decomiso de éxtasis del país"

La advertencia realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el crecimiento de las drogas sintéticas encendió las alarmas en distintos países. En Argentina, uno de los principales focos de preocupación está puesto en el aumento del consumo de Tusi, una sustancia de composición variable que suele comercializarse como "cocaína rosa". En diálogo con Elonce, el director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, analizó el escenario y explicó cómo llegan estas drogas al país, cuáles son sus riesgos y qué acciones de prevención se impulsan desde la provincia.

Qué son las drogas sintéticas y por qué preocupa su crecimiento

Cymbalista explicó que las drogas sintéticas son sustancias elaboradas en laboratorio que, en muchos casos, buscan imitar los efectos de drogas de origen natural. "Muchas tienen características propias y otras imitan drogas de origen natural. Por ejemplo, el gran alerta fue sobre los opioides sintéticos, que replican en laboratorio sustancias que originalmente provenían de la amapola, de donde surge el opio", señaló.

Asimismo, indicó que el mismo proceso ocurre con algunos derivados del cannabis. "Los cannabinoides que vienen de la planta del cannabis también se están generando de manera sintética. Se replican determinados componentes con algunos fines beneficiosos para la salud, como ocurre con el cannabidiol, pero otros se producen con otra intención y ahí aparece el problema", explicó.

China, principal productor y un sistema de alerta temprana

Respecto del origen de estas sustancias, el funcionario sostuvo que actualmente el principal productor mundial es China. "El gran productor de drogas sintéticas es China. De allí provienen sobre todo el fentanilo, el propofol, las nitazenas y otras sustancias sobre las que los organismos internacionales emitieron la mayor alerta", afirmó.

Según detalló, Argentina cuenta con un sistema de alerta temprana que informa a las provincias cada vez que aparece una nueva droga o una variante de las ya conocidas. "Cada vez que aparece algo nuevo nos llega la información. Las sustancias ingresan por distintas vías: mediante el tráfico ilegal o porque algunas tienen uso médico y luego se desvían hacia circuitos ilegales. Eso ocurrió, por ejemplo, con el fentanilo", explicó.

No obstante, aclaró que, por el momento, este tipo de drogas no tiene una amplia presencia en los barrios más vulnerables. "Hoy, en Argentina, circulan principalmente en determinados estratos sociales. No son las drogas sintéticas que vamos a encontrar en barrios vulnerables, donde aparecen otras sustancias. Pero igualmente hay que prestar mucha atención", advirtió.

El Tusi, la sustancia que preocupa en Argentina

Uno de los puntos destacados del informe de la ONU fue el crecimiento del consumo de Tusi en América Latina y particularmente en Argentina. "El Tusi es una polidroga. Eso es algo muy común en las nuevas drogas sintéticas. Ya no se trata de una sola sustancia, sino de mezclas de distintos componentes", explicó Cymbalista.

El especialista remarcó que, pese a su nombre comercial, esta sustancia no contiene cocaína. "Es muy conocida como la cocaína rosa. Ese nombre forma parte del marketing del narcotráfico para hacer creer que se trata de una nueva cocaína, cuando en realidad no tiene cocaína", sostuvo.

Indicó que habitualmente está compuesta por ketamina, MDMA, conocido como éxtasis, y cafeína. "Tiene ketamina, que es un anestésico muy potente; MDMA, que son metanfetaminas, y cafeína. Genera una mezcla entre estimulantes muy fuertes y anestésicos muy potentes. Juegan con ese sube y baja que muchas personas buscan experimentar", explicó.

Por qué se llama Tusi

El director de Prevención y Control de Adicciones también explicó el origen del nombre de esta droga. "Buscaba imitar el efecto de un alucinógeno muy conocido que se llamaba 2CB. En inglés se pronuncia 'Tu C B', de allí surgió el nombre Tusi o Tucibi. Después apareció la coloración rosada y comenzó a comercializarse como cocaína rosa", indicó.

Según explicó, la combinación de sustancias provoca alteraciones importantes sobre el sistema nervioso. "Genera alucinaciones, un efecto de estimulación y sedación al mismo tiempo. Eso la vuelve muy atractiva en determinados ámbitos, pero también muy adictiva", advirtió.

Dónde circula y quiénes la consumen

Consultado sobre los ámbitos donde suele aparecer esta droga, Cymbalista señaló que todavía se encuentra concentrada en determinados sectores sociales.

"Estas drogas sintéticas todavía circulan en un nivel económico elevado porque, en la mayoría de los casos, no son de producción argentina y tienen un costo importante", indicó.

Agregó que su presencia está asociada principalmente a la nocturnidad. "Circulan sobre todo en fiestas electrónicas y otros espacios nocturnos. El propio informe de la ONU identifica esos ámbitos para orientar las estrategias de prevención", señaló.

Preocupación por los nuevos consumos en Entre Ríos

En cuanto al perfil de los consumidores, explicó que predominan los jóvenes adultos. "La franja etaria más frecuente está entre los 20 y los 35 años. Son personas que muchas veces ya probaron otras sustancias y el mercado les ofrece algo nuevo. Ese es el mecanismo que utiliza el narcotráfico para captar consumidores", sostuvo.

Paraná registró el mayor decomiso de éxtasis del país

Cymbalista señaló que, si bien el consumo de drogas sintéticas continúa siendo bajo en términos estadísticos en Argentina, el MDMA o éxtasis sigue siendo la sustancia de este tipo con mayor circulación en el país.

"El MDMA, o el éxtasis que conocíamos, sigue siendo la droga sintética que más circula. Si bien los niveles de consumo son bajos, hablamos de menos de un 3% tanto en adolescentes como en jóvenes e incluso en la población general, continúa siendo la más consumida", explicó.

En ese contexto, recordó un antecedente que vinculó a Paraná con este tipo de sustancias. "Tenemos en Paraná el registro de que el mayor cargamento de éxtasis incautado hasta ahora en Argentina fue acá, en la Aduana. Tenemos una cercanía con esa realidad y por eso también es importante mantener los sistemas de alerta y prevención", afirmó.

La prevención como principal herramienta

Frente a este escenario, Cymbalista destacó que la principal estrategia es brindar información confiable. "Lo primero es informar. Hay que explicar que el Tusi no es una sustancia para divertirse; es algo serio", afirmó.

Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones realizan un monitoreo permanente de las nuevas tendencias. "Seguimos lo que aparece en la música, en las series y en distintos ámbitos culturales porque muchas veces es allí donde estas sustancias comienzan a instalarse entre los jóvenes", indicó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es trabajar sobre las causas que llevan al consumo. "La prevención de base consiste en analizar las lógicas de consumo y preguntarnos por qué necesitamos determinados estímulos para disfrutar o sentirnos bien. Cuando una persona cuenta con buena información puede tomar mejores decisiones. Ese es el camino que tratamos de seguir", concluyó.