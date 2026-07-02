Cómo alimentarse en invierno: una nutricionista de la UNER brindó recomendaciones

Cómo alimentarse en invierno sin resignar calidad nutricional ni gastar de más fue el eje de la entrevista que brindó Agostina de la Fuente, nutricionista y docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La especialista explicó que la llegada del frío no implica abandonar las verduras y frutas, sino incorporarlas de otra manera a la alimentación diaria.

"El invierno por ahí nos propone algunos desafíos. Venimos del verano de comer comidas más frescas, con más verduras de hojas. Entonces, un poco es en eso lo que tenemos que pensar, no dejar de lado esos alimentos, sino tratar de sumarlos en otras preparaciones", explicó a ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

En ese sentido, recomendó enriquecer platos tradicionales de la temporada, como sopas, guisos y salsas, incorporando verduras de estación como brócoli, repollitos de Bruselas, zapallo, calabaza y batata.

Legumbres: económicas, rendidoras y nutritivas

De la Fuente destacó que las legumbres constituyen uno de los alimentos más completos y accesibles durante el invierno. "Son muy económicas y rendidoras. Cuando las hidratamos y cocinamos casi triplican su volumen y además son muy versátiles. Podemos hacer desde un guiso hasta un muffin dulce para un postre o un aderezo", señaló.

También propuso nuevas formas de consumir ensaladas durante los meses más fríos. Sugirió combinar hojas verdes con frutas grilladas, como pera o manzana, incorporar cereales como arroz y agregar frutos secos, entre ellos maní o nueces, para aportar diferentes texturas y nutrientes.

La importancia de elegir alimentos de estación

La docente de la UNER explicó que consumir frutas y verduras de estación ofrece múltiples beneficios. "Son más económicas y tienen un potencial de nutrientes un poco mayor que si las consumimos por fuera de estación, pero no hay que perder el foco en que es importante consumirlas durante todo el año", afirmó.

Como recomendación práctica, aconsejó dejar las frutas fuera de la heladera y mantenerlas visibles en la cocina o el comedor para favorecer su consumo diario. Además, recordó que la hidratación sigue siendo fundamental durante el invierno. "El agua es muy importante y no puede faltar todos los días", remarcó.

¿El cuerpo necesita más carbohidratos en invierno?

Consultada sobre la creencia de que el organismo requiere más harinas y carbohidratos durante los meses fríos, De la Fuente sostuvo que se trata de un mito.

"Varía un poco la estación y quizás el frío nos invita a comer comidas más calientes, que por lo general van acompañadas de más carbohidratos, pero la realidad es que también tenemos otros nutrientes que son igual de importantes", explicó.

La especialista recomendó priorizar carbohidratos complejos, como panes y cereales integrales, ya que aportan mayor cantidad de fibra y generan más saciedad.

Asimismo, sugirió reemplazar parcialmente las harinas refinadas por otras de legumbres, semillas o pseudocereales en preparaciones caseras como budines o bizcochuelos, para mejorar el perfil nutricional de esos alimentos.

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Un guiso con muchos colores

Finalmente, la nutricionista alentó a aprovechar los platos calientes típicos del invierno para sumar verduras y alimentos de buena calidad nutricional. "Las legumbres son un gran aliado para este invierno. Te recomiendo un guiso, que puede ser con arroz integral o incluso con fideos de legumbres, y sumarle muchos colores de verduras. Los colores aportan diferentes nutrientes, entonces vas a tener una comida muy nutritiva y calentita para el día", concluyó.