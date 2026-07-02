Qué hacer si una obra social rechaza a un monotributista: el paso a paso para reclamar

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo tienen derecho a acceder a una cobertura médica mediante una de las obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, en algunos casos las entidades rechazan la afiliación, pese a que el solicitante cumple con todos los requisitos exigidos.

Ante esa situación, la normativa vigente establece un procedimiento formal para reclamar y exigir la revisión del caso. Si la obra social mantiene la negativa o no responde dentro de los plazos previstos, el monotributista puede acudir a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Qué hacer si la obra social rechaza la afiliación

El primer paso consiste en presentar un reclamo directamente ante la obra social elegida.

Para iniciar el trámite es necesario completar el formulario correspondiente y acompañar la siguiente documentación:

DNI original y copia.

Constancia de inscripción en el Monotributo.

Último comprobante de pago con el aporte destinado a la obra social.

Formularios 184/F y 152 .

y . Declaración Jurada 300/97 presentada ante ANSES.

También se recomienda conservar una copia del reclamo con sello de recepción o cualquier comprobante que acredite la presentación, ya que será indispensable si el trámite debe continuar ante otro organismo.

La obra social dispone de un plazo estimado de entre 10 y 20 días hábiles para responder.

La legislación prohíbe rechazar afiliaciones por motivos de edad, sexo, embarazo o enfermedades preexistentes. Si la entidad mantiene la negativa sin fundamentos o no responde, el afiliado podrá avanzar con la denuncia.

Cómo reclamar ante la Superintendencia

Si la obra social no resuelve el reclamo, la siguiente instancia es la Superintendencia de Servicios de Salud.

La denuncia debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la respuesta negativa o una vez vencido el plazo sin contestación.

El trámite puede efectuarse por cualquiera de estas vías:

Presencialmente en las oficinas de la Superintendencia.

A través del sistema Trámites a Distancia (TAD) de Mi Argentina.

de Mi Argentina. Por correo postal.

Telefónicamente al 0800-222-72583 para consultas y orientación.

Al momento de presentar la denuncia será necesario adjuntar toda la documentación entregada previamente a la obra social, además de la constancia del reclamo y, si existiera, la respuesta emitida por la entidad.

Desde la entrada en vigencia del Decreto 955/2024, los aportes de salud de los monotributistas se transfieren directamente a la obra social elegida, eliminando el sistema de intermediación hacia empresas de medicina prepaga.

Las obras sociales habilitadas para monotributistas

Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud mantiene habilitadas 45 obras sociales para incorporar nuevos monotributistas. Son las siguientes:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina.

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

Obra Social de la Prevención y la Salud.

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

Obra Social de Operadores Cinematográficos.

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Obra Social de Músicos.

Obra Social de Comisarios Navales.

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

Obra Social de Serenos de Buques.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

Obra Social de Vareadores.

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral.

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.[|8|]

Qué conviene revisar antes de elegir

Antes de iniciar la afiliación, se recomienda verificar:

La cartilla médica.

La disponibilidad de clínicas y sanatorios en la ciudad de residencia.

La cobertura de medicamentos.

Las prestaciones de alta complejidad.

La atención de urgencias.

La posibilidad de incorporar al grupo familiar.

Aunque el padrón reúne 45 opciones, muchas tienen cobertura regional o están orientadas a determinados sectores laborales. Por ello, es conveniente confirmar previamente que la obra social elegida cuente con prestadores en la localidad donde reside el afiliado y que pueda cubrir sus necesidades médicas y las de su familia.