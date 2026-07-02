La ola polar persistirá varios días y anticipan temperaturas hasta 10 grados bajo lo normal

La ola polar en Argentina continuará durante los próximos días y seguirá siendo el fenómeno meteorológico predominante sobre gran parte del territorio nacional. Los pronósticos indican que la masa de aire de origen antártico permanecerá prácticamente estacionaria hasta comienzos de la próxima semana, favoreciendo temperaturas excepcionalmente bajas para esta época del año.

Según las proyecciones del modelo meteorológico ECMWF, las anomalías térmicas negativas continuarán siendo muy marcadas, especialmente sobre el centro y norte del país, donde las temperaturas se ubicarán entre 6°C y 10°C por debajo de los valores climatológicos normales para principios de julio.

Entre Ríos, entre las provincias más afectadas

Entre las provincias donde se prevén los mayores desvíos térmicos aparecen Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes.

Esta situación mantendrá condiciones propicias para la ocurrencia de heladas fuertes e incluso muy fuertes, principalmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el cielo despejado y los vientos débiles favorezcan un mayor enfriamiento.

El intenso ingreso de aire polar ya provocó registros extremadamente bajos en la Patagonia y continuará extendiendo sus efectos sobre gran parte del territorio nacional durante varios días más.

Las lluvias seguirán siendo escasas

Mientras el frío continúa dominando el escenario meteorológico, las precipitaciones seguirán siendo muy limitadas en la mayor parte del país.

Los modelos prevén acumulados inferiores a 5 milímetros hasta el martes próximo sobre amplias regiones del centro, la región Pampeana y gran parte del norte argentino.

Las únicas excepciones se concentrarán en sectores del extremo norte, principalmente en Salta, Jujuy y Tucumán, donde podrían registrarse precipitaciones localizadas de entre 10 y 20 milímetros. También se esperan lluvias débiles sobre la costa atlántica del sudeste bonaerense, con acumulados de entre 10 y 15 milímetros.

En contraste, los mayores registros de lluvia se proyectan para el sur de Brasil, donde algunos sectores podrían superar los 50 milímetros e incluso alcanzar los 100 milímetros.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la región

El pronóstico del tiempo para Paraná y la zona anticipa una semana marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias durante los próximos siete días y, tras un marcado descenso térmico, las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual.

Para este jueves, el organismo prevé una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 10°C, con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

El viernes será el día más frío

El viernes se presentará como la jornada más fría del período pronosticado. El SMN estimó una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 11°C, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado y sin probabilidades de lluvia.

El ingreso de aire frío favorecerá el descenso de las temperaturas durante la madrugada y las primeras horas del día, aunque las condiciones continuarán siendo estables y con escasa nubosidad.

Ascenso gradual de las temperaturas

A partir del sábado, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse. Se espera una mínima de 2°C y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable.

El domingo continuará el ascenso de la temperatura, con valores previstos entre 4°C y 15°C, mientras que el lunes la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 12°C.

Finalmente, el pronóstico extendido indicó que el martes la temperatura oscilará entre 4°C y 16°C, mientras que el miércoles se espera la jornada más templada del período, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C.