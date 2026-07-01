Tras la ola polar, el SMN pronostica un trimestre con temperaturas superiores a lo normal

En plena semana en que la “bomba polar” despliega su masa de aire antártico y se espera que la temperatura mínima descienda hasta -2 grados en la ciudad de Paraná el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su nuevo pronóstico trimestral para recordar que los días más crudos pronto pasarán y que, en promedio, las temperaturas en gran parte del país se ubicarán por encima de lo habitual para la época.

La previsión, que abarca desde comienzos de julio hasta fines de septiembre inclusive, muestra sorpresivamente -y en contraste con el presente gélido- que en ninguna zona del país las marcas se ubicarán por debajo de lo normal, si se lo compara con los registros históricos.

El mapa de la Argentina se divide en tres franjas: una que las temperaturas serán las normales para la época, la segunda donde el promedio se ubicará por encima de lo habitual y la tercera en la que esta última tendencia se ve más marcada aún.

En el primer grupo aparece la zona oriental del país, desde la provincia de Buenos Aires hacia el sur, con límite en el norte de la provincia de Santa Cruz. En todo el este bonaerense, rionegrino, chubutense y parte del santacruceño es esperan temperaturas normales para el trimestre en cuestión.

El segundo grupo lo integran el este de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, noroeste de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, oeste de Río Negro, oeste de Chubut, casi todo Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí existe hasta un 45 por ciento de chances de que las temperaturas sean superiores a lo normal.

El tercer grupo está conformado por Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, oeste de Salta y Jujuy. En toda esa extensión la previsión marca hasta un 50 por ciento de probabilidades de que las marcas térmicas se ubiquen por encima de lo habitual.

En cuanto a las lluvias, en gran parte del país se espera que sean normales para el periodo, salvo en centro y este de la provincia de Buenos Aires, gran parte de la Patagonia, Cuyo y el norte de la Mesopotamia, donde crecen las chances de que las precipitaciones sean superiores a las habituales para la época. Mientras que en el noroeste argentino la previsión es que los meses sean más secos que de costumbre.

A la espera del cambio

Hasta que el cambio de tendencia se produzca, el SMN emitió un informe especial titulado “Una masa de aire de origen antártico afectará a gran parte del país”. Dice que “la situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en Patagonia y Cuyo. En estas zonas podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio”.

Agrega que “en el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte”.

Y finaliza: “A su vez, se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino. Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 cm”.

Pronostico Climatico Trimestral 072026 by elonceweb