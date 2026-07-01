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Terremoto en Venezuela: confirman que seis argentinos murieron y ocho siguen sin paradero

A su vez, el Gobierno confirmó que partirá un nuevo avión Hércules con piletones para almacenamiento de agua, un generador eléctrico, carpas, una cocina de campaña, material de comunicaciones y un equipo sanitario.

1 de Julio de 2026
Terremoto en Venezuela.
Terremoto en Venezuela.

A su vez, el Gobierno confirmó que partirá un nuevo avión Hércules con piletones para almacenamiento de agua, un generador eléctrico, carpas, una cocina de campaña, material de comunicaciones y un equipo sanitario.

El Gobierno nacional confirmó que en Venezuela continúan las tareas para localizar a ocho ciudadanos argentinos que permanecen sin paradero después de los terremotos que afectaron al país. El nuevo balance también indicó que seis argentinos murieron como consecuencia de la tragedia y que otra persona continúa internada.

 

La actualización fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa. Según precisó, la misión especial humanitaria y consular desplegada desde el 27 de junio mantiene el contacto con ciudadanos afectados y familiares que solicitaron asistencia.

 

 

“Han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, y una persona se encuentra hospitalizada”, expresó el funcionario al brindar el reporte oficial sobre la situación de los argentinos alcanzados por el desastre en Venezuela.

 

La Cancillería había habilitado desde el inicio de la emergencia canales especiales para que los argentinos residentes en el país pudieran informar su situación y solicitar asistencia. El organismo recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales de seguridad y evacuación en las zonas afectadas.

 

Asistencia y búsqueda entre los escombros

 

Ravier señaló que el Estado recibió 235 solicitudes a través de correos electrónicos y teléfonos de emergencia, vinculadas con personas afectadas por los terremotos. Los funcionarios nacionales ya iniciaron contactos con familiares de víctimas fatales y con quienes pidieron ayuda para localizar a personas.

 

 

La Argentina envió hasta el momento tres aviones con equipos especializados, medicamentos, equipamiento de rescate y personal técnico. El despliegue forma parte de la asistencia internacional en un escenario que continúa marcado por los operativos de búsqueda, la atención de heridos y la asistencia a familias damnificadas en Venezuela.

 

El vocero destacó además el trabajo de los perros rescatistas de la Armada Argentina. Según informó, Bart logró localizar a dos niños con vida entre los escombros y colaborar en las tareas desarrolladas dentro de una estructura colapsada.

 

Un nuevo contingente rumbo a Venezuela

 

El Gobierno confirmó que partirá un nuevo avión Hércules con piletones para almacenamiento de agua, un generador eléctrico, carpas, una cocina de campaña, material de comunicaciones y un equipo sanitario. A la misión se sumarán dos perros de búsqueda junto a sus guías y 38 efectivos.

 

 

La ayuda argentina se incorporará a las tareas que se mantienen activas en las zonas más afectadas por los sismos. Mientras tanto, la situación de los ocho argentinos sin paradero continúa bajo seguimiento de la misión consular y humanitaria desplegada en Venezuela.

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