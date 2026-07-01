Un hombre pagó una deuda de gas y evitó que un jardín dejara de asistir a 350 familias

Un vecino saldó una factura de $405.000 y evitó el corte de gas en un jardín maternal que educa a casi 100 niños y alimenta a 350 familias.
Una donación anónima permitió que el Jardín Maternal N° 112 Manaslú, ubicado en El Borbollón, departamento Las Heras (Mendoza), evitara el corte del suministro de gas que amenazaba con afectar tanto las actividades educativas como la asistencia alimentaria que brinda diariamente a cientos de personas.
El establecimiento acumulaba una deuda de $405.000 correspondiente a la factura del servicio de gas, un monto que sus responsables no podían afrontar. La situación generó preocupación, ya que el corte del suministro hubiera impedido cocinar para las cerca de 350 familias que reciben viandas y también afectado la atención de casi 100 niños que concurren al jardín.
Sin embargo, luego de que la situación se difundiera en medios locales, un hombre que pidió mantener el anonimato decidió pagar la totalidad de la deuda y evitar que el espacio comunitario quedara sin gas en pleno invierno.
Del locro solidario a una ayuda inesperada
Antes de la donación, las responsables del jardín habían organizado un locro solidario para intentar reunir el dinero necesario.
"Una familia de la comunidad se ofreció a hacer el locro. Le pusimos un valor simbólico para la gente del barrio, porque sabemos que la comunidad es vulnerable y no hay mucha plata. Con la gente del barrio pudimos juntar 26.000 pesos y, sumando lo de algunos colaboradores externos —conocidos y familiares— llegamos a 60.000 pesos", relató la directora del establecimiento, Verónica Herrera, al diario Los Andes.
La campaña solidaria permitió que la historia llegara a más personas. Finalmente, un vecino decidió colaborar y transfirió los $405.000 necesarios para cancelar la deuda.
"Estamos muy contentos, realmente, muy agradecidos. Es realmente un alivio, al menos hasta que llegue la próxima factura", expresó Herrera.
La directora también reconoció que la tranquilidad será momentánea: "Salimos de zona de riesgo. Pero en los próximos días nos va a llegar la factura del próximo mes".
Un jardín que también funciona como comedor
Además de brindar educación inicial a casi un centenar de chicos, el Jardín Manaslú cumple un rol social fundamental en una de las zonas más vulnerables de Las Heras.
Todos los días prepara y entrega viandas para alrededor de 350 familias, que concurren con recipientes de todo tipo para retirar alimentos.
Las responsables del lugar también sostienen un ropero comunitario, por lo que reciben donaciones de ropa, mercadería y otros elementos para asistir a vecinos en situación de vulnerabilidad.
La ayuda sigue siendo necesaria
Aunque la deuda del gas ya fue cancelada, desde el jardín remarcaron que las dificultades económicas continúan debido al costo de los servicios y el funcionamiento cotidiano del espacio.
"La verdad es que estamos recibiendo de todo, porque tenemos un comedor y un ropero comunitario. Entonces, todo es bienvenido: mercadería, ropa. Sin embargo, lo que más necesitamos hoy es dinero para poder pagar los impuestos", explicó Glenis D'Ambrosio, otra de las referentes del establecimiento.