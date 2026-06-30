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Sociedad Santa Fe

Murió un expresidente comunal tras ser atacado por un toro en un campo santafesino

La víctima es Adrián Alberto Alassia, de 54 años, quien actualmente se desempeñaba como tesorero en la comuna de Egusquiza, una localidad de 526 habitantes ubicada en el departamento Castellanos, en el centro de la provincia de Santa Fe.

30 de Junio de 2026
Egusquiza, Santa Fe.-
Egusquiza, Santa Fe.-

La víctima es Adrián Alberto Alassia, de 54 años, quien actualmente se desempeñaba como tesorero en la comuna de Egusquiza, una localidad de 526 habitantes ubicada en el departamento Castellanos, en el centro de la provincia de Santa Fe.

La localidad santafesina de Egusquiza atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Adrián Alberto Alassia, un productor agropecuario de 54 años que falleció luego de ser atacado por un toro mientras realizaba tareas rurales en un establecimiento del departamento Castellanos, en el centro de Santa Fe.

 

De acuerdo con la información difundida por la comuna, el trágico episodio ocurrió cuando Alassia se encontraba trabajando en un campo y fue embestido por el animal. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, perdió la vida en el lugar.

 

La víctima tuvo una destacada participación en la vida institucional de la comunidad. Durante varios años se desempeñó como presidente comunal y, al momento del trágico episodio, ocupaba el cargo de tesorero, según informó el Diario de Castellanos.

Egusquiza, Santa Fe.-
Egusquiza, Santa Fe.-

Tras conocerse la noticia, la actual presidenta comunal, María Florencia Celis, junto con los integrantes de la comisión comunal, expresó públicamente sus condolencias y acompañamiento a los familiares y allegados de Alassia.

 

En ese marco, la administración local resolvió declarar Duelo Comunal por 48 horas a través de la Resolución Comunal N.º 01/2026. La medida comenzó a regir este martes 30 de junio e incluye la suspensión de todas las actividades oficiales durante el período establecido.

 

Mediante un comunicado, la Comuna informó la decisión y destacó la trayectoria de Alassia dentro de la comunidad. Asimismo, las autoridades manifestaron su solidaridad con la familia, los amigos y las distintas instituciones de las que formaba parte.

 

Finalmente, convocaron a los vecinos de Egusquiza a acompañar este momento de pesar colectivo y a brindar contención a los seres queridos del exfuncionario y productor rural.

 

Egusquiza es una pequeña localidad rural de 526 habitantes ubicada en el departamento Castellanos, en el centro de la provincia de Santa Fe. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 13, a unos 17 kilómetros al sur de Sunchales. Fue fundada en 1884 por Guillermo Lehmann y tomó su nombre de Félix Egusquiza, el antiguo propietario de las tierras

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