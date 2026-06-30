Cadena de cervecería cierra otra sucursal tras la caída del consumo  

Una famosa cadena de cervecería cierra otra sucursal. La caída del consumo sigue complicando el modelo de franquicias y ya bajó las persianas de tres locales.
La caída en el consumo que evidencian los comercios en general, con afectaciones que no han dejado de incrementarse en los últimos meses, tiene en el segmento de las cervecerías a uno de sus nichos más complicados.
Así como ocurre con la gastronomía, ese sector acumula un largo período en rojo y una muestra de la pérdida de rentabilidad está en la reducción de los puntos de atención y venta.
En esa línea, la cadena de cervecerías Antares viene atravesando un primer semestre complicado y, tras bajar las persianas de dos locales en las ciudades de La Plata y Mar del Plata, suma el cese de actividades de su sucursal en Vicente López.
Recientemente, los socios de la franquicia informaron que dicho local dejará de operar con el cierre del mes de junio.
El segmento de la cerveza atraviesa una crisis que golpea desde la producción artesanal hasta las "peso pesado" comerciales como Quilmes, que hace muy poco informó que eliminaría un tercio de empleos y suprimirá dos turnos en una de sus plantas.
Antares y el cierre de locales
La novedad de Vicente López ocurre a muy poco de que otros franquiciantes de Antares desactivarán puntos de venta en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Así, en abril pasado iProfesional dio cuenta de la baja de persianas de un local de la cadena ubicado en 56, entre 11 y 12, en la ciudad de La Plata.
En ese momento, sendos medios locales aseguraron que los socios del emprendimiento reconocieron que el cierre se deriva de "costos fijos disparados (un aumento en los servicios básicos que ronda el 600% en los últimos 24 meses), alquileres prohibitivos y caída del consumo".
El punto de venta en cuestión fue inaugurado en 2005 y se sumó a otros locales bajo la marca Antares que también dejaron de operar en La Plata y sus alrededores en los últimos dos años.
"Durante 2024, la cervecería ya había bajado las persianas de sus locales en Diagonal 74 (mayo), así como en City Bell y Ensenada (agosto), motivada por la misma crisis de ventas y tarifas", precisó el portal InfoCielo.
"Los socios de la firma son contundentes al diagnosticar que, si bien toda la gastronomía está golpeada, el rubro cervecero es el más afectado. Actualmente, en la zona solo resisten el parador de 18 y 44 y el espacio en Baxar", añadió la misma fuente.
En Mar del Plata, otro cierre de Antares
En paralelo a la situación en la capital bonaerense, a mediados de marzo de este año la cadena también anunció que pondría fin a la vida comercial de uno de sus locales más emblemáticos en Mar del Plata.
En esa ciudad, la marca informó que, tras dos décadas de operativo, dejaría de operar su local de Bernardo de Irigoyen 3851, en Playa Grande, a partir del 18 de abril.
"No fue una decisión fácil. Lamentablemente, no hemos podido llegar a un acuerdo con los nuevos propietarios del local y eso nos lleva a terminar esta etapa que significó muchísimo para nosotros", afirmó la empresa a través de un comunicado que se divulgó rápidamente en "La Feliz".
Tras 20 años de "encuentros, celebraciones, música, amistades y trabajo en equipo", Antares señaló que se despide de ese lugar "con orgullo por lo construido y, sobre todo, con un profundo agradecimiento".
"Cada persona que pasó por acá —clientes, amigos, colaboradores— fueron parte de esta historia. Gracias por elegirnos, por acompañarnos y por hacer de este espacio algo tan especial", indicaron los socios de esa sucursal.