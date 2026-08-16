Nuevo sismo en México tras el terremoto de julio: alcanzó una magnitud de 5,2

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo frente a la costa de Chiapas, en el sur de México. El movimiento volvió a encender las alarmas en una región que permanece bajo vigilancia después del fuerte terremoto ocurrido el 17 de julio.

El Servicio Sismológico Nacional situó el epicentro a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. El evento se produjo a las 9:52, según la hora del centro de México, y tuvo una profundidad de 8,1 kilómetros.

Las autoridades de Protección Civil de Chiapas activaron los protocolos de atención y monitoreo. Hasta el momento no se comunicaron personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el temblor.

El sismo ocurrió frente a la costa de Chiapas

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, en una zona próxima al límite entre México y Guatemala. La ubicación informada por el organismo mexicano fue de 14,004 grados de latitud y -93,321 de longitud.

Los reportes iniciales de organismos internacionales habían situado el movimiento en las cercanías de Puerto Madero y estimado una profundidad de 35 kilómetros. Sin embargo, el cálculo revisado por el Servicio Sismológico Nacional mexicano estableció una profundidad menor.

La información sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad puede experimentar modificaciones luego del análisis técnico de los registros. Por ese motivo, los organismos mantuvieron el seguimiento de las localidades costeras.

Una jornada con varios movimientos

El sismo de 5,2 no fue el único registrado durante la jornada en México. El Servicio Sismológico Nacional también informó movimientos en las zonas de Tonalá, Puerto Escondido y Coyuca de Benítez.

La actividad se produjo casi un mes después del terremoto que sacudió la costa de Chiapas el 17 de julio. Aquel evento alcanzó una magnitud preliminar de 7,4 y provocó la activación de protocolos de emergencia y una alerta preventiva de tsunami.

Desde entonces, se contabilizaron más de 1.690 réplicas en la región, con movimientos que alcanzaron una magnitud máxima de 6,5. Las autoridades continúan evaluando la actividad tectónica del sur de México.