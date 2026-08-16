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Sociedad Fallo judicial

Compró un auto usado con datos falsos y la concesionaria deberá pagarle una suma millonaria

El vehículo había sido publicado con 76.000 kilómetros, pero un adhesivo encontrado en su interior reveló que meses antes ya superaba los 92.000. La Justicia condenó a los responsables.

16 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El vehículo había sido publicado con 76.000 kilómetros, pero un adhesivo encontrado en su interior reveló que meses antes ya superaba los 92.000. La Justicia condenó a los responsables.

Un hombre compró un auto usado anunciado con 76.000 kilómetros y descubrió posteriormente que el registro había sido adulterado. La Justicia bonaerense condenó a los responsables de la concesionaria a indemnizarlo con $6 millones, más los intereses correspondientes.

 

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 7 de General San Martín. El tribunal analizó la compraventa de un SUV modelo 2010, adquirido en octubre de 2018 por un hombre que en ese momento tenía 42 años.

 

 

El comprador había encontrado el auto usado mediante una publicación web en la que figuraba el kilometraje mencionado. La operación se concretó por $270.000 en el local de la concesionaria y los responsables firmaron el recibo entregado al cliente, según informó Infobae.

 

El sticker que permitió descubrir la adulteración

 

Después de recibir el vehículo, el hombre encontró en su interior un adhesivo perteneciente a un taller oficial de la marca. La etiqueta indicaba que la camioneta había realizado un servicio en febrero de 2018, varios meses antes de la venta.

 

En ese mantenimiento, el odómetro del auto usado ya superaba los 92.000 kilómetros. El registro permitió advertir que la cifra era considerablemente mayor que los 76.000 informados durante la publicación y la operación.

 

 

El taller confirmó posteriormente esos datos al responder un oficio judicial. Esta prueba resultó determinante para que el juzgado tuviera por demostrada la modificación del kilometraje.

 

La concesionaria no presentó documentación

 

Los responsables del comercio negaron la adulteración y desconocieron inicialmente los documentos aportados por el comprador. Uno reconoció la venta y su firma en el recibo, mientras que el otro admitió ser titular del fondo de comercio, aunque sostuvo que no había participado de la operación.

 

La pericia contable comprobó que la concesionaria no aportó libros comerciales, facturas ni otra documentación que permitiera respaldar su versión. El juzgado consideró que esa ausencia de pruebas debía jugar en contra del proveedor, por encontrarse en mejores condiciones para acreditar los datos del auto usado.

 

 

La magistrada encuadró la operación dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. En ese marco, sostuvo que la alteración vulneró el deber de información y el derecho a recibir un trato digno.

 

Cómo se compone la indemnización

 

La reparación de $6 millones quedó integrada por $3 millones en concepto de daño moral, $2 millones por daño punitivo y $1 millón por la desvalorización que sufrió el auto usado debido al vicio oculto.

 

 

El fallo también ordenó calcular intereses desde la fecha de la compraventa hasta el pago efectivo. Para ello se aplicará la tasa pasiva más alta del sistema bancario de la provincia de Buenos Aires.

 

La Justicia rechazó el reintegro de los gastos correspondientes a la mediación y las notificaciones porque entendió que están incluidos en las costas procesales. Esos costos también quedaron a cargo de la parte demandada.

Temas:

auto usado Indemnización
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