Descuentos para jubilados ANSES: cómo acceder a rebajas de hasta el 50%

Los descuentos para jubilados ANSES continúan disponibles durante agosto de 2026 en supermercados, farmacias, perfumerías y ópticas adheridas. Las promociones permiten reducir el gasto en alimentos, artículos de limpieza, medicamentos y productos de cuidado personal.

El programa Beneficios Capital Humano–ANSES alcanza a jubilados y pensionados de todo el país. No obstante, el porcentaje de ahorro y la modalidad de aplicación varían según el establecimiento, el banco y el medio utilizado para pagar.

Antes de efectuar una compra, los beneficiarios deben comprobar los días habilitados, las exclusiones y los límites de devolución. Algunas rebajas se aplican directamente en la caja, mientras que otras se acreditan posteriormente como reintegro.

Qué supermercados ofrecen descuentos

Los descuentos para jubilados ANSES se encuentran disponibles en Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. Las condiciones no son iguales en todas las cadenas ni abarcan necesariamente la totalidad de los productos.

Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% en los rubros alcanzados y un 20% para artículos de perfumería y limpieza, sin tope. Coto y La Anónima aplican un 10% sin límite de devolución, mientras que Josimar brinda una rebaja del 15%.

Carrefour cuenta con un 10% y un tope de $35.000; Changomás establece el mismo porcentaje con un límite de $15.000. En Día, el ahorro es del 10%, con un máximo de $2.000 por transacción, y puede acumularse con otras promociones.

Beneficios adicionales según el banco

Quienes cobran sus haberes en Banco Nación pueden obtener un reintegro adicional del 5% al pagar mediante BNA+ MODO con tarjetas de débito o crédito. El tope mensual es de $20.000 y alcanza a Carrefour, Changomás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Los descuentos para jubilados ANSES también contemplan promociones para clientes de Banco Galicia. Estos beneficiarios pueden acceder a ahorros de hasta el 25% y tres cuotas sin interés, con un límite mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

En el caso de Banco Supervielle, los jubilados y pensionados cuentan los martes con un 20% en Jumbo, Disco, Vea y Changomás. Coto ofrece un 25% sin tope, sujeto al medio de pago y a las condiciones establecidas por la entidad.

Cómo ahorrar en farmacias

Los clientes de Supervielle pueden obtener los martes un 50% en farmacias adheridas. El tope es de $6.000 para pagos con tarjeta de débito y otro monto igual mediante QR, lo que permite alcanzar hasta $12.000 al combinar ambos métodos.

También disponen de tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en establecimientos adheridos. Banco Galicia, por su parte, incluye farmacias y ópticas dentro de sus promociones, con los límites previstos por la entidad.

Para conocer qué comercios participan cerca del domicilio, los interesados pueden ingresar al buscador oficial de ANSES. Allí deberán seleccionar la ubicación y el rubro para revisar las condiciones de los descuentos para jubilados ANSES antes de pagar.