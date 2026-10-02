Lluvias en Entre Ríos: cuándo llegarían y en qué horario podrían ser más intensas

Las lluvias previstas para este sábado 3 de octubre en Entre Ríos podrían comenzar durante la madrugada, pero la mañana será el período con mayor probabilidad de precipitaciones y riesgo de tormentas fuertes. La franja central para prestar atención será entre las 6 y las 12, cuando regirá la alerta amarillo provincial.

El pronóstico disponible este viernes por la tarde muestra diferencias según la localidad. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la posibilidad de precipitaciones durante la madrugada alcanza el 40 al 70%; en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación se ubica entre el 10 y el 40%.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana del sábado la probabilidad subirá al 70-100% en las siete ciudades consultadas. Ese período coincide con la advertencia por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que comprende todo el territorio entrerriano.

La mañana concentra el mayor riesgo de tormentas

La alerta anticipa lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados previstos para el episodio se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Los pronósticos por ciudad también muestran ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana. Estos valores aparecen tanto en localidades del oeste y centro como en las ubicadas sobre la costa del Uruguay.

La previsión no establece una hora exacta de llegada para cada ciudad de Entre Ríos. Sí permite identificar que las precipitaciones podrían comenzar antes del amanecer y que entre las 6 y las 12 coincidirán la mayor probabilidad y el período bajo alerta.

Cómo seguiría el tiempo durante la tarde

En Paraná, La Paz y Villaguay, la probabilidad de lluvias bajará al 10-40% durante la tarde del sábado. Para la noche, el pronóstico marca entre 0 y 10%, lo que señala una disminución de la inestabilidad hacia el cierre de la jornada.

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentan una evolución similar: después del 70-100% de la mañana, la posibilidad de precipitaciones descenderá al 10-40% por la tarde. Durante la noche no se prevén precipitaciones en el pronóstico consultado.

En Concordia y Federación, en cambio, la inestabilidad podría prolongarse más. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40 y el 70% durante la tarde, con tormentas previstas, antes de bajar al 0-10% por la noche.

Qué se espera para el domingo

Las máximas del sábado rondarán los 24 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan 23 grados, mientras que las mínimas estarán entre 12 y 14 grados en las localidades relevadas.

Para el domingo 4 de octubre, el pronóstico muestra una mejora en Entre Ríos, sin precipitaciones previstas en las siete ciudades consultadas. Las mínimas oscilarán entre 11 y 12 grados y las máximas entre 22 y 23, con posibilidad de niebla durante las primeras horas en algunas localidades del este.

Ante las tormentas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse junto a árboles o postes. También será importante seguir las actualizaciones, ya que el horario de llegada y la intensidad de las lluvias pueden variar según la evolución del fenómeno.