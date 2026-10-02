Iba a 140 km/h, filmaba el viaje y chocó contra un poste: “Estaba medio escabio”

Un joven chocó a 140 km/h contra un poste de luz durante la madrugada del domingo en Loma Verde, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El conductor, de 20 años, perdió el control de una Jeep Renegade mientras el recorrido era filmado y, posteriormente, admitió en un audio que había consumido alcohol.

Posteriormente circuló un audio de WhatsApp, atribuido al conductor, en el cual admite que estaba "medio escabio".

El episodio ocurrió en la localidad de Loma Verde, en inmediaciones de las calles Boote y El Jacarandá, cuando una Jeep Renegade blanca se despistó hacia la banquina e impactó con la columna del tendido eléctrico.

Además de la grabación interna, que captó los momentos previos y posteriores al choque, la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa que la camioneta marchaba en exceso de velocidad por la calle Boote y, cuando se acerca a la curva, no puede disminuirla y se sale del camino de manera brusca. Como consecuencia, impactó contra el poste e incluso provocó daños en el ingreso a un complejo deportivo ubicado en ese lugar.

En una grabación que comenzó a circular después, que presuntamente salió del teléfono del conductor, él mismo relató cómo se dio la secuencia que terminó de manera desastrosa. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirmó. Y además, contó que el accidente ocurrió cuando volvía de un cumpleaños, en el que había consumido alcohol. “Estaba medio escabio”, admitió.

Los dos jóvenes fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital provincial Enrique Erill. Se supo después que el conductor sufrió un corte en una ceja y debieron hacerle dos puntos de sutura.

Si bien ninguno de los dos sufrió lesiones mayores, el estado en que quedó el Jeep pareciera demostrar lo contrario: se le desprendió la rueda delantera izquierda, se deformó gran parte del frente y el lateral izquierdo quedó en gran parte abollado.

El caso fue denunciado por personal del club cuya entrada sufrió daños, mientras que integrantes del municipio se acercaron tras el alerta del Centro de Monitoreo. En el operativo también intervinieron efectivos del Comando de Patrullas, Defensa Civil, y del área de Tránsito.