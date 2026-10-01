Chocaron una moto y un auto en calle Almirante Brown: el motociclista resultó lesionado

Un accidente en calle Almirante Brown se registró este jueves en Paraná y generó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia. El hecho ocurrió sobre calle Almirante Guillermo Brown, entre 3 de Febrero y Sud América.

De acuerdo con fuentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, en el siniestro estuvieron involucrados un vehículo utilitario y un motovehículo. Como consecuencia del impacto, una persona resultó lesionada.

Una ambulancia acudió al lugar para asistir al único lesionado informado hasta el momento. Las primeras informaciones indican que la persona sufrió una lesión en uno de sus miembros inferiores.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, Policía y personal sanitario

Personal de Bomberos Voluntarios de Paraná trabajó en la zona junto con efectivos policiales y el servicio de emergencias médicas. Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre el estado de salud del lesionado ni sobre la gravedad de las heridas.

Tampoco fueron precisadas las circunstancias en las que se produjo la colisión entre el utilitario y la motocicleta. Las autoridades trabajan en el lugar para establecer cómo ocurrió el accidente.

Por el momento, la información disponible es preliminar y la causa del siniestro se encuentra en etapa de investigación. Se aguarda que las autoridades intervinientes aporten mayores precisiones sobre la mecánica del choque y la evolución del motociclista lesionado.