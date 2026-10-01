Juegos de la Ciudad para Adultos Mayores: "Queremos que estén permanentemente en actividad", expresó Romero

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná realizó la premiación de los Juegos de la Ciudad para Adultos Mayores, una propuesta que reunió a numerosos participantes en distintas disciplinas deportivas y recreativas.
Los Juegos de la Ciudad para Adultos Mayores tuvieron este jueves su jornada de premiación en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, donde se reconoció a quienes participaron de las distintas disciplinas propuestas por la Municipalidad.
La actividad reunió a numerosos adultos mayores que formaron parte de las jornadas deportivas y recreativas desarrolladas durante el certamen. El encuentro sirvió además como espacio de celebración y encuentro entre los participantes.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el trabajo municipal orientado a promover la actividad física y la participación de las personas mayores. "Nuestro propósito es que la persona mayor esté permanentemente en actividad", expresó.
Deporte, recreación y espacios de encuentro
Romero señaló que la Municipalidad desarrolla diferentes propuestas para este sector de la población, entre ellas actividades deportivas, colonias y talleres. También destacó el uso de espacios públicos como el Parque Gazzano y otros sectores de la ciudad.
La intendenta remarcó que mantenerse activo y sostener los vínculos sociales resulta importante durante la vejez. "La soledad, el no sociabilizar hace mucho mal en todas las etapas de la vida", sostuvo.
En ese sentido, explicó que también se impulsan actividades cognitivas y talleres de capacitación para que las personas mayores puedan continuar desarrollando sus capacidades y manteniendo espacios de participación.
Una participación que sorprendió por su convocatoria
Desde la organización destacaron la amplia participación registrada durante las distintas jornadas. El funcionario municipal que acompañó la actividad resaltó que el objetivo excedió la competencia deportiva.
"Más allá de lo meramente deportivo, tuvimos espacios de encuentro, de recreación y fundamentalmente de vivir de una forma activa y dinámica esta etapa de la vida", señaló.
También valoró el acompañamiento de diferentes instituciones y particulares que colaboraron con las instalaciones y con la fiscalización de las actividades. Según explicó, la respuesta de los adultos mayores fue especialmente significativa.
Preparan actividades para la primavera y el verano
La participación en las propuestas municipales también se refleja en otras actividades desarrolladas durante el año. Desde la organización destacaron que los adultos mayores suelen acercarse con entusiasmo y, en muchos casos, son de los primeros en llegar a los encuentros.
"Hay una participación activa muy grande y unas ganas inmensas de sumarse a diferentes actividades", remarcaron durante la jornada de premiación.
De cara a los próximos meses, la Municipalidad ya trabaja en nuevas propuestas vinculadas con la llegada de la primavera y el verano. Entre ellas se encuentra la planificación de una colonia de verano para adultos mayores, con actividades al aire libre.