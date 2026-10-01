Muntes asumió en la CTA Autónoma Entre Ríos y confirmó un plan de lucha

Oscar Muntes asumió la conducción de la CTA Autónoma Entre Ríos para el período 2026-2030. La central se sumará a las movilizaciones previstas a nivel nacional durante octubre, que culminarán con una jornada de paro y movilización.
Oscar Muntes asumió como secretario general de la CTA Autónoma Entre Ríos para el período 2026-2030 y ratificó la participación de la central provincial en el plan de lucha definido a nivel nacional, que contempla distintas movilizaciones durante octubre y una jornada de paro hacia fines del mes.
El dirigente, que además se desempeña como secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, renovó su mandato al frente de la central sindical. La asunción se produjo en el marco del inicio de un nuevo período de autoridades de la organización.
La decisión de acompañar las protestas nacionales fue adoptada durante una reunión de la conducción de la CTAA encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy. Allí se establecieron distintas acciones vinculadas con los reclamos de la organización frente a las políticas del Gobierno nacional, los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Las críticas de Muntes
Durante el encuentro, Muntes expuso la situación de los trabajadores entrerrianos y agradeció las expresiones de solidaridad recibidas desde organizaciones de distintos puntos del país hacia dirigentes y militantes sindicales denunciados luego de una movilización frente a Recursos Humanos del Gobierno provincial.
En ese contexto, el dirigente cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y también apuntó contra la administración provincial de Rogelio Frigerio. Según la posición expresada por Muntes, las decisiones de ambas gestiones tuvieron consecuencias sobre los salarios, el empleo público y las condiciones laborales.
“Frente a los intentos de criminalizar la protesta y el ajuste de los gobiernos provincial y nacional, respondemos con más unidad, solidaridad federal y organización en cada rincón de la patria”, afirmó el dirigente sindical.
Las movilizaciones previstas para octubre
La agenda de la CTA Autónoma comenzó este jueves 1º de octubre con el acto de asunción de la nueva conducción nacional para el período 2026-2030. En tanto, para el sábado 3 se programó la participación de la Juventud de la Central en la peregrinación a Luján, publicó APF Digital.
Otra de las actividades fue convocada para el martes 6 de octubre, a partir de las 15, con una movilización hacia la Corte Suprema de Justicia bajo la consigna “La Patria no se vende, la Soberanía tampoco”. La protesta fue anunciada en rechazo al fallo que avaló la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras.
Para esa misma jornada se anunciaron acciones de la Federación Nacional Territorial (Fenat) junto a movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”. Las distintas actividades formaron parte del cronograma establecido por la central para octubre.
Más acciones y un paro hacia fines de mes
El jueves 9, según el cronograma difundido, estaba previsto el lanzamiento de una campaña nacional para impulsar el juicio político al presidente Javier Milei. Asimismo, la central anunció su participación en el 39° Encuentro Plurinacional, previsto para los días 10, 11 y 12 de octubre en Córdoba.
La agenda también incluyó el acompañamiento a la movilización convocada por el Frente Universitario para el miércoles 15. Organizaciones universitarias mantenían durante esos días distintas medidas de fuerza vinculadas con reclamos salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La principal medida anunciada por la CTA Autónoma quedó prevista para fines de octubre, cuando se realizará una jornada nacional de paro y movilización, con una marcha central hacia Plaza de Mayo y articulación con la CTA de los Trabajadores. De esta manera, la conducción entrerriana encabezada por Muntes confirmó su incorporación al cronograma de protestas definido a nivel nacional.