Paro docente: Agmer Paraná cuestionó salarios, jubilaciones y presupuesto educativo

La seccional Paraná de Agmer llevó adelante este jueves el segundo día del paro docente de 48 horas con una radio abierta en la intersección de la Peatonal San Martín y calle España. El secretario general del gremio en Paraná, Manuel Gómez, informó a Elonce que la primera jornada de la medida tuvo un acatamiento del 75%, mientras continuaba el relevamiento correspondiente al segundo día.

La actividad contó con la participación de representantes de diferentes sectores sindicales y estuvo destinada a visibilizar los reclamos vinculados con salarios, educación, sistema previsional y condiciones del sector docente. “Hoy estamos realizando una radio abierta en el marco del paro de 48 horas que resolvió nuestra entidad sindical”, explicó Gómez.

Una radio abierta con distintos sectores

El dirigente señaló que la actividad tuvo acompañamiento de otros espacios y aseguró que los planteos excedían la discusión estrictamente salarial. “No solamente se trata de una cuestión sectorial, de discutir un porcentaje de sueldo. Se trata de discutir qué queremos para nuestro país, qué queremos en cuanto a la educación, qué queremos en cuanto a la salud y qué queremos en cuanto a un proyecto de país”, manifestó.

Radio Abierta de Agmer Paraná (foto Elonce)

Durante la jornada participaron representantes de AMET, SADOP y ATE, además de trabajadores del sector de enfermería que también realizaron una protesta frente al Ministerio de Salud.

La radio abierta incluyó exposiciones sobre la situación de distintos niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.

Reclamos por diferentes modalidades educativas

Gómez indicó que uno de los temas abordados fue la modalidad de educación para jóvenes y adultos. “Es una modalidad que tiene una larga trayectoria en nuestro país y que tanto ha aportado a la formación de estudiantes adultos y jóvenes para recibir un título secundario”, señaló.

Radio Abierta de Agmer Paraná (foto Elonce)

Según sostuvo el representante gremial, ese sector atravesaba una situación que generaba preocupación dentro del sindicato.

Luego estaba previsto abordar el sistema previsional y otros aspectos generales de la educación. “Lo que pasa en la escuela, para nosotros, es fundamental que sea conocido por todos”, remarcó.

Preocupación por el presupuesto educativo

Consultado sobre la situación del sector, Gómez sostuvo que uno de los puntos que generaban mayor preocupación era el presupuesto educativo nacional previsto para 2027.

Radio Abierta de Agmer Paraná (foto Elonce)

Según afirmó, el proyecto contemplaba una reducción de los recursos destinados al sistema educativo. “Nos preocupa sobremanera lo que es el presupuesto 2027. A nivel nacional se plantea una reducción alarmante de menos del 1% para sostener el sistema educativo en la Argentina”, expresó.

El dirigente sostuvo que el reclamo docente no se limitaba a los salarios, sino que también incluía infraestructura y programas educativos. “Tenemos un componente que siempre es parte de nuestro reclamo, que tiene que ver con lo salarial, pero hay cuestiones que hacen a la infraestructura y a los distintos programas que desde el Estado nacional se deben financiar para sostener y pensar en una educación de calidad”, agregó.

Cuestionamientos por el sistema previsional

Otro de los temas planteados durante la entrevista con Elonce estuvo relacionado con las modificaciones previsionales y su impacto en los docentes que iniciaban sus trámites jubilatorios. “Nosotros dijimos con claridad que la reforma previsional era un proceso de ajuste, una pérdida del salario”, sostuvo Gómez.

Según explicó, algunos trabajadores que comenzaban sus trámites previsionales se estaban encontrando con modificaciones en el cálculo de sus futuros haberes. “Después de tener toda su vida de trabajo aportando, se están dando cuenta de que ahora el cálculo para lo que van a cobrar de jubilados se ha modificado”, afirmó.

Gómez aseguró que la reforma del sistema previsional entrerriana constituía “otra gran preocupación” para el sindicato y destacó la importancia que tenían los jubilados dentro del sector docente.

Radio Abierta de Agmer Paraná (foto Elonce)

El gremio también cuestionó los descuentos salariales correspondientes a las jornadas de paro. Gómez sostuvo que la decisión buscaba debilitar el plan de acción sindical y recordó que la medida había sido definida luego de las instancias gremiales realizadas en los departamentos de la provincia. “Los 17 departamentos realizaron asamblea resolutiva y la participación fue muy alta. La docencia entrerriana dio un mensaje contundente”, aseguró.

Paro docente: Agmer Paraná cuestionó salarios, jubilaciones y presupuesto educativo

Reclamo por la pérdida del poder adquisitivo

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la propuesta salarial para el sector. “El salario escalonado que se propone para recuperar el salario está muy lejos de lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo en este primer semestre y va a quedar muy lejos de lo que va a ser la pérdida del poder adquisitivo en este segundo semestre”, afirmó Gómez.

Ante ese escenario, el secretario general de la seccional Paraná ratificó la continuidad de las acciones gremiales. “La docencia entrerriana se va a seguir manifestando y esta es una más de ellas”, sostuvo.

Radio Abierta de Agmer Paraná (foto Elonce)

La Escuela Entrerriana Itinerante recorrerá los 17 departamentos

En paralelo con la radio abierta y el paro de 48 horas, Agmer impulsó una actividad itinerante que recorrerá los diferentes departamentos entrerrianos. “Tenemos esta semana la Escuela Entrerriana Itinerante que va a recorrer los 17 departamentos”, adelantó Gómez.

Según indicó, la actividad pasaría durante esta semana por Concepción del Uruguay y luego continuaría por otros puntos del territorio provincial. “Seguirá recorriendo y recolectando la fuerza que nos da cada una de las escuelas, cada uno de los docentes en todo el territorio”, concluyó ante Elonce.