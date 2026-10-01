Suplentes de comedores escolares cobrarán dentro del cronograma de empleados provinciales

Los trabajadores suplentes de comedores escolares comenzarán a cobrar sus haberes dentro del cronograma habitual de pagos de la Administración Pública Provincial. La modificación se aplicará desde los salarios correspondientes a septiembre, cuyo cronograma comienza este 1º de octubre.

La medida modificará el sistema utilizado hasta el momento, por el cual las suplencias eran liquidadas con posterioridad y sus trabajadores recibían los salarios varios días después que el resto de los agentes provinciales.

De esta manera, con los haberes correspondientes a septiembre, el personal suplente de los comedores escolares comenzará a cobrar a la par del resto de los empleados provinciales.

Qué cambia para los suplentes de comedores escolares

La modificación apunta específicamente al esquema de liquidación de las suplencias y responde a un reclamo que los trabajadores del sector sostenían desde hacía años.

Hasta ahora, los salarios correspondientes a quienes realizaban suplencias se liquidaban posteriormente al cronograma general de la Administración Pública.

Con el nuevo sistema, esa diferencia quedará eliminada y los trabajadores serán incorporados al calendario habitual de pagos.

El cambio comienza con los haberes de septiembre

La nueva modalidad tendrá su primera aplicación con los haberes de septiembre, que comienzan a abonarse desde este 1º de octubre.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, sostuvo que la decisión permitió atender una demanda vinculada con las condiciones de pago del personal.

“Con los haberes de septiembre saldamos una deuda de equidad con los trabajadores suplentes de comedores escolares”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Modificar el esquema de liquidación para que cobren junto al cronograma general de la Administración Pública es un reconocimiento directo a su compromiso diario”.

El trabajo en los comedores escolares

Berisso también destacó la tarea que realizan los trabajadores dentro de los establecimientos educativos y su participación en la cobertura alimentaria. “Sin su labor en las cocinas de nuestras escuelas, la cobertura nutricional de los chicos no sería posible”, señaló la ministra.

Y añadió: “Ordenar la gestión también significa cuidar a quienes cuidan y alimentan a nuestras familias”.

La modificación del esquema de pagos se sumó a otras acciones destinadas al personal de cocina de los establecimientos, entre ellas instancias de capacitación y profesionalización.

“Generaba una demora injusta”

Por su parte, el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini, explicó cómo funcionaba el sistema utilizado hasta el momento. “Hasta ahora las suplencias se liquidaban con posterioridad, lo que generaba una demora injusta para el trabajador”, indicó.

Según explicó, se decidió modificar ese procedimiento para que los trabajadores suplentes quedaran incluidos en las mismas fechas de pago que los demás empleados de la administración provincial.

“Desde la gestión tomamos la decisión política y operativa de corregir ese esquema de liquidación”, manifestó.

Cobrarán junto al resto de los empleados provinciales

Azzalini confirmó que la modificación comenzará a reflejarse inmediatamente en los pagos. “A partir de los haberes de septiembre, el personal suplente cobra a la par de todos los empleados provinciales”, remarcó.

Además, señaló que la medida se complementaba con los programas de capacitación destinados a quienes se desempeñaban en los comedores.

“Es una medida concreta de jerarquización que se suma a los programas de capacitación que venimos implementando para fortalecer la atención y la nutrición en las escuelas”, concluyó.